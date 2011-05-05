تحقق آرامش در جامعه در گرو تبعیت از فرامین رهبری است

سید کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آنچه به عملکرد مسئولان مشروعیت می دهد، تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری است ، گفت: مدیران و مسئولان نظام نقش بسیار مهمی را در ایجاد آرامش در جامعه ایفا می کنند و این آرامش فقط با تبعیت از فرامین رهبر انقلاب محقق می شود.

وی با تاکید براینکه مسئولان همواره باید از حاشیه سازی پرهیز کنند ، تصریح کرد: مسئولان باید با وحدت و همدلی ، مسدولیت ها و وظایف خود را دنبال کنند و از دامن زدن به اختلاف سلیقه ها بپرهیزند ، زیرا امروز انقلاب اسلامی به پیشرقت و تعالی دست یافته است و ادامه این پیشرفت نیاز به وحدت مسئولان دارد.



دبیر کل جامعه اسلامی کارمندان یادآور شد:عملکرد و وظایف قوا در قانون اساسی مشخص شده است، بنابراین باید براساس همین قانون ایفای نقش کرد. از این رو معتقدم مسئولان اجرایی نباید به مباحثی که در اختیار آنها نیست ورود پیدا کنند چرا که این موضوع خود باعث اختلاف می شود.



وی گفت: پرداختن به موضوع حضرت ولی عصر(عج) یکی از آن مواردی است که تنها روحانیت و حوزه‌های علمیه می توانند به آن ورود پیدا کنند ، زیرا این وظیفه آنها است.