به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فیروزان کارگردان، تهیه‌کننده و نویسنده تله فیلم "دو قدم تا بهشت" که این اثر را برای روز مادر نوشته و ساخته است در این مورد گفت: مقام مادر برای همه انسان‌ها قابل احترام و بسیار ارزشمند است. من این کار را برای ادای احترام و تشکر از مادرم و همه مادران ساختم و به این ترتیب، می‌خواستم از همه محبت‌های آنها تشکر کنم.

وی افزود: داستان این فیلمنامه با این محوریت نوشته شد و بعد از 22 جلسه تصویربرداری در مراحل تدوین، صداگذاری و موسیقی به مرکز سیمافیلم تحویل شد تا به مناسبت روز مادر که سوم خرداد است از شبکه سه سیما پخش شود.

سهراب میرسپاسی، تدوین این کار و صداگذاری و میکس را سید امین موسوی انجام داده‌اند. موسیقی این فیلم کاری از حمیدرضا صدری است. فیلم "دو قدم تا بهشت" داستان مادری است که بعد از مرگ همسرش فرزندانش او را ترک کرده‌اند. دو نوه او تصمیم دارند با هم ازدواج کنند، اما به دلیل اختلافات خانوادگی این اتفاق نمی‌افتد. مادر خانواده با جمع کردن اینها سعی در حل این اختلاف دارد، اما در این میان، رازی از پدر فوت شده خانواده فاش می شود.

بازیگران این فیلم تلویزیونی عبدالرضا اکبری، پویا امینی، مهتاج نجومی، مینا نوروزی، افسانه نوروزی، سمیرا سیاح، پریسا گلدوست، رامین نعمتی و مهرگان حسینی هستند که در گروه مناسبت های مرکز سیمافیلم تهیه شده است.