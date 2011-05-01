نخستین مرکز مشاوره فضای مجازی خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این واحد، یکی از دغدغه ‌های دولت را بحث ساماندهی فضای مجازی دانست و اظهار داشت: در این راستا برای ساماندهی امور مربوط به فضای مجازی در استان اقداماتی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها افتتاح مرکز مشاوره فضای مجازی استان بوده است.

محمد مطهری فر با اشاره به ضرورت ایجاد این مرکز مشاوره ‌ای در سطح استان بیان داشت: در سفر سوم هیئت دولت به خراسان جنوبی، کار ایجاد دبیرخانه فضای مجازی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار شده است.

وی فضای مجازی را مکانی مناسب برای به دست آوردن اطلاعات کامل دانست و افزود: همچنین تهدیداتی در این فضا متوجه جوانان است که باید در راستای آگاه سازی خانواده ها برای شناخت تهدیدات و آسیب ‌های این فضا اقدام شود.

مهری فر راه ‌اندازی مرکز مشاوره و استفاده از مشاوران مجرب در این زمینه را یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب های احتمالی برای جوانان و آشنایی هرچه بیشتر خانواده با این فضا عنوان کرد و بیان داشت: تشکیل گروه‌ های افراطی سیاسی، رونق شیطان‌ پرستی، روابط اینترنتی و.. از جمله تهدیدات فضای مجازی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در ادامه به برگزاری کارگاه ‌های توانمندسازی مشاوران و روانشناسان در استان اشاره کرد و ادامه داد: این کارگاه ها طی دو مرحله برای آشنایی کامل روانشناسان و مشاوران با محیط فضای مجازی و آسیب ‌های ناشی از آن در استان برگزار شده است.

مطهری‌ فر همچنین از برگزاری همایش و نمایشگاهی به صورت همزمان با همکاری مرکز رسانه ‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در این استان خبر داد و گفت: همچنین در این راستا این مجموعه تاکنون اقدام به برگزاری کارگاه آموزش عمومی و برگزاری 18 میزگرد تخصصی کرده است.