حوزه آب و راه نیازهای اصلی شهرستان ملکشاهی است

عباس نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام سه حوزه آب، راه و گاز را از اولویتهای اصلی شهرستان اعلام کرد و گفت: در سال 90 به دنبال توسعه این شاخصها هستیم.
این مسئول راههای ارتباطی را یکی از زیرساختهای مهم و اصلی توسعه هر منطقه دانست و اظهار داشت: ملکشاهی از چند راه ارتباطی به شهرستانهای دیگر برخوردار بوده ولی این راهها از زیر ساخت مناسب برخوردار نیستند و به دنبال توسعه راهها در شهرستان هستیم.
وی پیشرفت فیزیکی پروژه گاز رسانی را به شهرستان ملکشاهی را پیشرفت قابل قبولی دانست و گفت: یکی از خدمات ارزنده دولت گاز رسانی به شهر ها و روستا های استان است که شهرستان ملکشاهی نیز از این نعمت الهی برخوردار شده است.
فرماندار ملکشاهی در خصوص آب شرب روستایی و شهری بیان داشت: خدمات بسیار خوبی در بخش آبرسانی به مناطق روستایی انجام گرفته است و این مهم نیز در سال 90 ادامه خواهد داشت.
نصراللهی حوزه اشتغال در شهرستان را از اولویتهای مهم دیگر شهرستان اعلام نمود و تصریح کرد: کلیه ادارات سهم اشتغال خود را در سال 90 عملی نمایند و در زمینه طرح های اشتغالزایی اقدامات موثری داشته باشند.
فرماندار ملکشاهی در خصوص مسائل اداری نیز به مدیران توصیه کرد در زمینه های تکریم ارباب رجوع، هماهنگیهای بین بخشی تلاش در راستای حل مشکلات مردم، انجام امورات محوله، برنامه های فرهنگی و غیره ....تمام تلاش و سعی خود را انجام دهند.
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