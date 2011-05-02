حوزه آب و راه نیازهای اصلی شهرستان ملکشاهی است

عباس نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام سه حوزه آب، راه و گاز را از اولویتهای اصلی شهرستان اعلام کرد و گفت: در سال 90 به دنبال توسعه این شاخصها هستیم.

این مسئول راههای ارتباطی را یکی از زیرساختهای مهم و اصلی توسعه هر منطقه دانست و اظهار داشت: ملکشاهی از چند راه ارتباطی به شهرستانهای دیگر برخوردار بوده ولی این راهها از زیر ساخت مناسب برخوردار نیستند و به دنبال توسعه راهها در شهرستان هستیم .

وی پیشرفت فیزیکی پروژه گاز رسانی را به شهرستان ملکشاهی را پیشرفت قابل قبولی دانست و گفت: یکی از خدمات ارزنده دولت گاز رسانی به شهر ها و روستا های استان است که شهرستان ملکشاهی نیز از این نعمت الهی برخوردار شده است .

فرماندار ملکشاهی در خصوص آب شرب روستایی و شهری بیان داشت: خدمات بسیار خوبی در بخش آبرسانی به مناطق روستایی انجام گرفته است و این مهم نیز در سال 90 ادامه خواهد داشت .

نصراللهی حوزه اشتغال در شهرستان را از اولویتهای مهم دیگر شهرستان اعلام نمود و تصریح کرد: کلیه ادارات سهم اشتغال خود را در سال 90 عملی نمایند و در زمینه طرح های اشتغالزایی اقدامات موثری داشته باشند .