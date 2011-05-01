به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی عصر یکشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای دفاع مقدس در روز جمعه 16 اردیبهشت ماه سال جاری از محل برگزاری نماز جمعه در حرم مطهر رضوی انجام می شود.

وی ادامه داد: این مراسم تا مهدیه مشهد و با حضور مردم شهید پرور این شهر و عزاداران فاطمی برگزار می شود.

مشاور استاندار خرسان رضوی اظهار داشت: پس از مراسم نماز جمعه و عزاداری، پیکر پاک هفت تن از این شهدا به شهرستان های خواف، مه ولات، درگز و سلطان آباد اعزام خواهد شد.

مولوی بیان کرد: همزمان با شهادت حضرت زهرا (ع) در روز شنبه 17 اردیبهشت سال جاری پیکر سه شهید گمنام مربوط به مشهد، از میدان بسیج با حضور مردم عزادار و پیشاپیش هیئت های عزاداری به سمت میدان بیت المقدس تشییع خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری مراسم وداع با این شهیدان در روز پنج شنبه هفته جاری در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد خبر داد و افزود: این مراسم با همکاری هیئت رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

مشاور استاندار خرسان رضوی خاطر نشان کرد: باید اطلاع رسانی در این خصوص به صورت کامل و جامع از طریق رسانه ها انجام پذیرد.

مولوی خواستار همکاری همه دستگاه های اجرایی استان جهت برگزاری هر چه بهتر این مراسم شد.