به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که مخالفان یمن در نشست ریاض برای امضای توافقنامه خروج "علی عبدالله صالح" از قدرت شرکت نخواهند کرد.
مخالفان معتقدند علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن برای امضای این توافقنامه بهانه تراشی می کند. وی اخیرا اعلام کرده که در صورت مشارکت نماینده قطر در نشست ریاض توافقنامه مذکور را امضا نخواهد کرد.
خاطرنشان می شود توافقنامه کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت که طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس بود قرار است دوشنبه در ریاض به طور نهایی و رسمی امضا شود.
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