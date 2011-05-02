تصمیم گیریهای نظام سلامت کشور در انحصار گروه خاصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی اظهار کرد: به عنوان مثال پرستاران می توانند از اعضای هیئت امنای دانشگاهها یا هیئت مدیره بیمارستانها باشند که البته این پروسه زمانبر است و برای رسیدن به آن به صبوری و پایداری بیشتری نیاز است.

وی با اشاره به کم بودن نسبت سهم منابع درآمدی پرستاران گفت: کمبود سهم پرستاران از منابع مالی نظام سلامت مانعی برای انگیزش کاری پرستاران است و اگر چه پرستاران خدمات مراقبتی را صرفاً برای رضای خدا انجام می دهند اما تعهداتی هم نسبت به فرزندان و خانواده خود دارند.

رئیس دانشکده پرستاری بقیه الله(عج) ادامه داد: سالانه 8 هزار پرستار فارغ التحصیل می شوند اما به علت مقرون به صرفه نبودن کار در حرفه پرستاری شمار فراوانی از آنان وارد این شغل نمی شوند البته از این موضوع هم نباید غافل شد که احترام اجتماعی جایگاه اصلی پرستاران را رقم می زند که نبود آن سبب می شود که وقتی وارد بدنه نظام سلامت می شوند به مانند قالب یخی آب شوند و چیزی به دست مصرف کننده نرسد.

عبادی با بیان اینکه عوامل درونی و بیرونی در تنزل یا ارتقای جایگاه پرستاری در نظام سلامت نقش دارند در ادامه کیفیت کم خدمات پرستاری به علت کمبود نیروی انسانی از علل درونی آن برشمرد و افزود: هم اکنون به ازای هر تخت 0.5 تا 0.7 پرستار فعالیت می کنند حال آنکه بر اساس استاندارد جهانی می بایست 5/1 پرستار به ازای هر تخت بستری فعال باشند.

عضو هیئت مدیره پرستاری تهران افزود: بررسیها نشان داده است که پرستاران ایرانی در مقایسه با پرستاران سایر کشورها زودتر به فرسودگی های شغلی و صدمات جسمی دچار می شوند.

وی گفت: از دیگر عوامل درونی نبود عدالت در توزیع منابع در میان پرسنل نظام سلامت است یعنی درآمد و منابع سازمانی فقط نصیب عده معدودی می شود این در حالی است که باید در بهبود تصویر اجتماعی و حرفه ای پرستار کوشا باشیم.

عبادی ادامه داد: همچنین باید برای تثبیت قوانین از مسیر رسمی گذر کرد تا به لحاظ حرفه ای قدم های محکمتری برداریم و از حرکت های انفجاری و یک باره بپرهیزیم.