درایت رهبر معظم انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در همایش تجلیل از مربیان عقیدتی سیاسی استان تهران و البرز که ظهر یکشنبه در سالن عاشقان شهادت سپاه استان البرز اظهارداشت: در دوران ولایت رهبر فقید انقلاب امام (ره) توانست همه را برای دفاع از کشور همسو کند و وحدت عامل مهم پیروزی در شت سال دفاع مقدس بود و اکنون به رهبری رهبر فرزانه انقلاب این پیوند هر روز مستحکم تر می شود.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال حرکت بی نظیر امام خمینی (ره) در قرن بیستم و شکست اندیشه های کمونیزم و امپریالیسم، دولت آمریکا خطر اسلام را احساس کرد و تلاش فراوانی کرد که این انقلاب را نابود کند.

استاندار البرز ادامه داد: آمریکا برای این هدف سعی کرد نفاق و تفرقه در بین اقوام ایرانی ایجاد کند و بعد از شکست در این طرح خود بحث ترور شخصیتها و دانشمندان و افراد تاثیر گذار انقلاب را آغاز کرد و تعداد از شخصیتهای انقلابی را ترور کرد و شهید والامقام استاد دانشمند مرتضی مطهری که نویسنده کتابهای بسیاری هم بودند ترور شدند و به مقام شهادت نائل شدند.

ترورهای منافقان خللی در کشور ایجاد نکرد

فرهادی خاطرنشان کرد: در این زمینه آمریکا شکست خورد زیرا با ترور این شخصیت ها خللی به نظام اسلامی وارد نشد و بعد از شکست در این بحث به حمله نظامی و جنگ تمام عیاربا ایران پرداخت و این جنگ برای ما دفاع مقدس بود.

وی ادامه داد: در زمان ریاست جمهوری کلینتون بعد از شکست در جنگ طراحی خاور میانه بزرگ را کردند و در بعد از این دور بحث دهکده جهانی را مطرح کردند که دنیا دهکده ای است که آمریکا برآن حکومت میکند.و هر ساله روی این طرح کار می کنند و آمریکا به دنبال اجرای این طرح است و تا اجرایی شدن آن از پا نخواهد نشست.

استاندار البرز یادآور شد: آمریکا و دولتمرانش از سه دولت احساس خطر می کردند و سعی داشتند این دولتها را از سر راه بردارند اول طالبان، دوم عراق سوم ایران.

فرهادی متذکر شد: آمریکا چون برای براندازی دولتها باید افکار عمومی جهان را آماده می کرد در بحث عراق بمبهای شیمیایی را مطرح کرد و اینکه می خواهد دنیا را نجات دهد .

حمله به عراق و افغانستان بهانه ای برای دستیابی به ایران بود

وی گفت: مردم این کشور خسته از ظلم دولت عراق بودند به همین دلیل مقاومت نکردند و آمریکا عراق را تصرف کرد و افکار عمومی دنیا هم آماده بود زیرا عراق جنگ علیه ایران راه انداخته بود و اما برای مقابله با طالبان قضیه انفجار برجهای دوقلو را مطرح کردند که طالبان چنین کاری کرده اند.

فرهادی تصریح کرد: مگر در کشوری که همه چیز تحت کنترل است طالبان می تواند به فرودگاه راه یابد و به برجهای بلند حمله کند و بعد از آن انفجار به بهانه دستگیری طالبان که از دید آنها اجرا کننده این طرح بودند به کشور افغانستان حمله نظامی کردند و در آن قضیه رئیس جمهمور آمریکا گفت هر که با ما نیست دشمن ماست و بر علیه ماست.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: آنها بلاخره به راه سومی دست یافتند و یک دولت وابسته در آنجا سرکار آوردند اما باز هم موفق نشدند و در هردو کشور عراق و افغانستان ترور و بمب گذاری روزانه انجام می شود و امنیت وجود ندارد ، اما آنها ادعا می کنند که ما امنیت را تامین می کنیم.

آمریکا محاصره آتش را برای ایران طراحی کرده است

وی یادآور شد: در هنگامی که عراق به کویت حمله کرده بود برای حفاظت و از کویت وارد شدند و الان آن چه آمریکا طراحی کرده محاصره آتش برای ایران است.

فرهادی افزود: در اینجا بود که آمریکا دید نمی تواند به ایران حمله نظامی کند و به این دلیل برای جنگ نرم برنامه ریزی کرد و سئوال اینجاست چرا این شیوه را انتخاب کرد.

وی ادامه داد: برای این طرح اول در هر انتخاباتی تفرقه ایجاد کردند و بعد عده ای که بی تفاوت بودند را مخالف نظام اسلامی کردند و سوم افراد طرفدار و خالص را بی تفاوت کردند و سپس فرهنگ مصرف گرایی را رواج دادند و در آخر فرهنگ بی بند و باری را از طریق ماهوارها توسعه دادند و در این راههای هر چه از دستشان برآمد انجام دادند.