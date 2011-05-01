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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

فرهادی:

درایت رهبر معظم انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد

درایت رهبر معظم انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی خواهد کرد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز عنوان کرد: دولت آمریکا می خواهد کشور ایران از درون متلاشی شود، اما وحدتی که حاصل درایت رهبر معظم انقلاب است چنین اجازه ای به آنها نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در همایش تجلیل از مربیان عقیدتی سیاسی استان تهران و البرز که ظهر یکشنبه در سالن عاشقان شهادت سپاه استان البرز اظهارداشت:  در دوران ولایت رهبر فقید انقلاب امام (ره) توانست همه را برای دفاع از کشور همسو کند و وحدت عامل مهم پیروزی در شت سال دفاع مقدس بود و اکنون  به رهبری رهبر فرزانه انقلاب این پیوند هر روز مستحکم تر می شود.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال حرکت بی نظیر امام خمینی (ره) در قرن بیستم و شکست اندیشه های کمونیزم و امپریالیسم، دولت آمریکا خطر اسلام را احساس کرد و تلاش فراوانی کرد که این انقلاب را نابود کند.

استاندار البرز ادامه داد: آمریکا برای این هدف سعی کرد نفاق و تفرقه در بین اقوام ایرانی ایجاد کند و بعد از شکست در این طرح خود بحث ترور شخصیتها و دانشمندان و افراد تاثیر گذار انقلاب را آغاز کرد و تعداد از شخصیتهای انقلابی را ترور کرد و شهید والامقام استاد دانشمند مرتضی مطهری که نویسنده کتابهای بسیاری هم بودند ترور شدند و به مقام شهادت نائل شدند.

ترورهای منافقان خللی در کشور ایجاد نکرد

فرهادی خاطرنشان کرد: در این زمینه آمریکا شکست خورد زیرا با ترور این شخصیت ها خللی به نظام اسلامی وارد نشد و بعد از شکست در این بحث به حمله نظامی و جنگ تمام عیاربا ایران پرداخت و این جنگ برای ما دفاع مقدس بود.

وی ادامه داد: در زمان ریاست جمهوری کلینتون بعد از شکست در جنگ  طراحی خاور میانه بزرگ را کردند و در بعد از این دور  بحث دهکده جهانی را مطرح کردند که دنیا دهکده ای است که آمریکا برآن حکومت میکند.و هر ساله روی این طرح کار می کنند و آمریکا به دنبال اجرای این طرح است و تا اجرایی شدن آن از پا نخواهد نشست.

استاندار البرز یادآور شد: آمریکا و دولتمرانش از سه دولت احساس خطر می کردند و سعی داشتند این دولتها را از سر راه بردارند اول طالبان، دوم عراق سوم ایران.

فرهادی متذکر شد: آمریکا چون برای براندازی دولتها باید افکار عمومی جهان را آماده می کرد در بحث عراق بمبهای شیمیایی را مطرح کرد و اینکه می خواهد دنیا را نجات دهد .

حمله به عراق و افغانستان بهانه ای برای دستیابی به ایران بود

وی گفت: مردم این کشور خسته از ظلم دولت عراق بودند به همین دلیل مقاومت نکردند و آمریکا عراق را تصرف کرد و افکار عمومی دنیا هم آماده بود زیرا عراق جنگ علیه ایران راه انداخته بود و اما برای مقابله با طالبان قضیه انفجار برجهای دوقلو را مطرح کردند که طالبان چنین کاری کرده اند.

فرهادی تصریح کرد: مگر در کشوری که همه چیز تحت کنترل است طالبان می تواند به فرودگاه راه یابد و به برجهای بلند حمله کند و بعد از آن انفجار به بهانه دستگیری طالبان که از دید آنها اجرا کننده این طرح بودند به کشور افغانستان حمله نظامی کردند و در آن قضیه رئیس جمهمور آمریکا گفت هر که با ما نیست دشمن ماست و بر علیه ماست.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: آنها بلاخره به راه سومی دست یافتند و یک دولت وابسته در آنجا سرکار آوردند اما باز هم موفق نشدند و در هردو کشور عراق و افغانستان ترور و بمب گذاری روزانه انجام می شود و امنیت وجود ندارد ، اما آنها ادعا می کنند که ما امنیت را تامین می کنیم.

آمریکا محاصره آتش را برای ایران طراحی کرده است

وی یادآور شد: در هنگامی که عراق به کویت حمله کرده بود برای حفاظت و از کویت وارد شدند و الان آن چه آمریکا طراحی کرده محاصره آتش برای ایران است.

فرهادی افزود: در اینجا بود که آمریکا دید نمی تواند به ایران حمله نظامی کند و به این دلیل برای جنگ نرم برنامه ریزی کرد و سئوال اینجاست چرا این شیوه را انتخاب کرد.

وی ادامه داد: برای این طرح اول در هر انتخاباتی تفرقه ایجاد کردند  و بعد عده ای که بی تفاوت بودند را مخالف نظام اسلامی کردند و سوم افراد طرفدار و خالص را بی تفاوت کردند و سپس فرهنگ مصرف گرایی را رواج دادند و در آخر فرهنگ بی بند و باری را از طریق ماهوارها توسعه دادند و در این راههای هر چه از دستشان برآمد انجام دادند. 

کد مطلب 1302040

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