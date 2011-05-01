‌بزرگترین پایانه صادراتی استان البرز احداث می شود

غلامرضا رکنی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: افتتاح پایانه صادراتی و ایجاد سایت نمایشگاه بین المللی از محل مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان البرز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هم اکنون مقدمات امر توسط کمیته های کارشناسی با محوریت استانداری و بازرگانی انجام گرفته و در جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان نهایی خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه این پایانه یکی از بزرگترین پایانه های صادراتی کشور خواهد بود، خاطر نشان کرد: این پایانه در متراژ اولیه 250 هکتار که قابل افزایش به 500 هکتار نیز می باشد، توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

البرز در نمایشگاههای بین المللی شرکت می کند

قائم مقام سازمان بازرگانی همچنین به حضور البرز در نمایشگاههای بین المللی و معرفی محصولات تولیدی این استان اشاره و تصریح کرد : با همکاری بخش خصوصی امسال در دو نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و تجهیزات وابسته در بصره عراق و مواد غذایی قزاقستان حضور یافته تا توانمندی های استان البرز در معرض نمایش قرار گیرد.

وی یادآور شد: این سازمان در سال 89 در خصوص جذب هیات های تجاری خارجی به استان و همچنین اعزام هیات تجاری البرز به سایر کشور برای گشایش افق های جدید تجاری اقدامات مناسبی انجام داده است.

رکنی تصریح کرد: خوشبختانه سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی با تایید درخواست های این استان مقدمات اعزام دو هیات تجاری از استان البرز به کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی را در سال 90 فراهم آورده است.

وی گفت: دراین راستا دو هیات تجاری نیز از کشورهای لبنان و عراق طی این مدت از این استان بازدید و با تجار فعال استان نشست هایی خواهند داشت.