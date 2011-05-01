  1. استانها
  2. البرز
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

‌بزرگترین پایانه صادراتی استان البرز احداث می شود

‌بزرگترین پایانه صادراتی استان البرز احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز از احداث پایانه صادراتی و ایجاد سایت نمایشگاه بین المللی در این استان خبر داد.

غلامرضا رکنی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: افتتاح پایانه صادراتی و ایجاد سایت نمایشگاه بین المللی از محل مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به استان البرز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هم اکنون مقدمات امر توسط کمیته های کارشناسی با محوریت استانداری و بازرگانی انجام گرفته و در جلسه آتی کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان نهایی خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه این پایانه یکی از بزرگترین پایانه های صادراتی کشور خواهد بود، خاطر نشان کرد: این پایانه در متراژ اولیه 250 هکتار که قابل افزایش به 500 هکتار نیز می باشد، توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.

البرز در نمایشگاههای بین المللی شرکت می کند

قائم مقام سازمان بازرگانی همچنین به حضور البرز در نمایشگاههای بین المللی و معرفی محصولات تولیدی این استان اشاره و تصریح کرد : با همکاری بخش خصوصی امسال در دو نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و تجهیزات وابسته در بصره عراق و مواد غذایی قزاقستان حضور یافته  تا توانمندی های استان البرز در معرض نمایش قرار گیرد.

 وی یادآور شد: این سازمان در سال 89 در خصوص جذب هیات های تجاری خارجی به استان و همچنین اعزام هیات تجاری البرز به سایر کشور برای گشایش افق های جدید تجاری اقدامات مناسبی انجام داده است.

رکنی تصریح کرد: خوشبختانه سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی با تایید درخواست های این استان  مقدمات اعزام دو هیات تجاری از استان البرز به کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی را در سال 90 فراهم آورده  است.

وی گفت: دراین راستا دو هیات تجاری نیز از کشورهای لبنان و عراق طی این مدت از این استان بازدید و با تجار فعال استان نشست هایی خواهند داشت.

کد مطلب 1302042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها