به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم فوتبال ذوب آهن در حالی عازم امارات شد که اصغر دلیلی، مدیرعامل باشگاه گروه 40 نفره این تیم را همراهی نمی کرد. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن قرار است تا ظهر فردا دوشنبه عازم امارات شود و تا پیش از برگزاری آخرین تمرین این تیم قبل از بازی با الامارات در جمع سپیدپوشان اصفهانی حاضر خواهد شد.

در حال حاضر مسئولیت کاروان ذوب آهن در راس الخیمه امارات با فرشته سموعی، قائم مقام باشگاه است که شنبه شب به اردوی سپیدپوشان پیوست.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران سه شنبه شب در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به دیدار تیم الامارات امارات می رود. این دیدار از ساعت 20 در ورزشگاه اختصاصی الامارات برگزار می شود.