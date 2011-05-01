به گزارش خبرنگار مهر در قزوین تیم ایران با کسب پنج مدال طلا در صدر مسابقات کشتی بین المللی جوانان جام شاهد در قزوین قرار گرفت.

در مسابقات انجام شده صبح امروز در رشته کشتی آزاد تیم ایران با کسب مدال طلای اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلوگرم توسط علیرضا حاتمی، عرفان حسین یزدی، محسن عباسی و احمد میزاپور برتری خود را به حریفان ثابت کردند.

همچنین کشتی گیران کشورمان در رشته آزاد توانستند سه نقره و شش برنز را از آن خود کنند و تیم کشتی آزاد ترکیه با کسب یک گردن آویز نقره و سه برنز تنها رقیب کشتی گیران جوان ما در این رشته بودند.

در کشتی فرنگی چهار مدال طلای اوزان 50، 60، 74 و 96 کیلوگرم به ترتیب بین بهروز ملکی از ایران، ابراهیم چلیکر از ترکیه، روبن غریبیان از ارمنستان و کریم دژانسویف از روسیه توزیع شد.

مدالهای نقره این اوزان را هم آرتور لابازانوف از روسیه، محمد رحمانی، آرتو کی پوف از روسیه و سلیمان دمیرچی از ترکیه از آن خود کردند.

همچنین ماکیچ سیمونیان از ارمنستان و سعید کردی از ایران در وزن پنجاه کیلوگرم، بهنام مرادی و محمد نور بخش از ایران در وزن شصت کیلوگرم، بیک خان اوزدویف از روسیه و حسین نوروزی از ایران در وزن هفتاد و چهار کیلوگرم و محسن آقا ولی و امیر زرین چگینی از ایران مدالهای برنز وزن نود و شش کیلوگرم در کشتی فرنگی را از آن خود کردند.

این مسابقات عصر امروز به پایان می رسد.