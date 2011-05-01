حجت الاسلام دخیل عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: عملیات ساخت این 6 خانه عالم آغاز شده و امسال به بهره برداری می رسد.



وی ادامه داد: این روستاها شامل باقرآباد، الویرآباد، دولت آباد، علی آباد نظرخانی، پاجیان و محمودآباد از توابع بخش جعفرآباد است.



زارع با بیان اینکه عملیات ساخت خانه های عالم روستایی در بخش جعفرآباد تاکنون از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: احداث خانه های عالم در مناطق روستایی از ضروری ترین فعالیت های فرهنگی است و مردم در مناطق مختلف استقبال و مساعدت خوبی در این طرح دارند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات تاکید کرد: با ساخت این خانه های عالم، اداره تبلیغات اسلامی قنوات اقدام به جذب روحانی مستقر خواهد کرد.