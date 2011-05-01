هفته ای 2 بار ماهی بخورید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی با عنوان این مطلب ‌اظهار داشت:‌ با اینکه موارد متنوعی برای انتخاب در گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها وجود دارد ولی مردم بیشتر گوشت قرمز و مرغ را ترجیح می دهند که توصیه می شود از غذاهای متنوع این گروه مثل ماهیها، حبوبات و مغزها نیز استفاده کنند.

وی افزود: بهتر است افراد از گوشت سفید مانند مرغ و ماهی به جای گوشت قرمز استفاده کرده و قبل از طبخ گوشت مرغ، پوست آن را جدا کنند زیرا پوست مرغ چربی فراوانی دارد.

عبداللهی با اشاره به اینکه در فرآورده های گوشتی مثل سوسیس و کالباس مقادیر زیادی نمک و مواد نگهدارنده افزوده می شود، تصریح کرد: توصیه می شود مصرف این غذاها را تا حد امکان کم کرده و سعی کنند مواد غذایی سالم را جایگزین آنها کنند.

وی درباره مصرف انواع مغزها گفت: مغزها مانند گردو، فندق، بادام و پسته بهترین میان وعده محسوب می شود و برای تامین پروتئین، انرژی و برخی از مواد مغذی مانند آهن و روی مناسب هستند.

معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: دانه های آفتابگردان، بادام و فندق غنی ترین منابع ویتامین E در گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها هستند که بهتر است برای دریافت روزانه ویتامین E بیشتر از مغزدانه ها و دانه های روغنی استفاده شود.

به گفته وی، مصرف گوشت برای رشد نوجوانان لازم است و بسیاری از والدین به دلیل ترس از افزایش کلسترول و چربی اشباع، مانع از مصرف گوشت در نوجوانان می شوند که این کار توصیه نمی شود.

عبداللهی درباره مصرف گوشت توصیه کرد: اگر بخواهند گوشت یخ زده را آب پز کنند باید بلافاصله بعد از خارج کردن از فریزر آن را بپزند و اگر به هر دلیلی می خواهند گوشت از حالت یخ زده خارج شود، آن را 24 ساعت قبل از طبخ از فریزر خارج کرده و در یخچال بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از خرید گوشت قرمز، طیور و فرآورده‌های دریایی فوراً آنها را به خانه برده و در یخچال یا فریزر قراردهند و از نگهداشتن آنها در دمای اتاق به مدت طولانی اجتناب کنند و هرگز گوشت را نیم پز رها نکنند.

وی تأکیدکرد: حتما برای بسته بندی‌ محصولات گوشتی از کیسه‌های پلاستیکی استفاده کنند که نسبت به رطوبت و هوا نفوذ ناپذیر باشند زیرا وقتی گوشت در معرض هوا قرار می گیرد ویژگیهای کیفی و ارزش غذایی آن کاهش پیدا می کند.