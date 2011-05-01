تقویت مراکز مشاوره در فضای مجازی آسیب های اینترنتی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد ابراهیم افشاری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین واحد تخصصی مشاوره فضای مجازی خراسان جنوبی، تقویت مراکز مشاوره در حوزه آسیب های فضای مجازی را یکی از راهکارها برای کاهش آن دانست و اظهار داشت: این مراکز باید بر اساس آموزه های دینی در جهت آموزش جوانان و خانواده ها نسبت به خطرات اینترنت فعالیت کنند.

وی با اشاره به خطر آمیز بودن برخی سایت ها برای خانواده ها عنوان کرد: در این راستا آگاه سازی و توجیه خانواده ها نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی دارد.

افشاری با اشاره به اینکه متاسفانه روز به روز آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در خانواده ها رو به رشد است، افزود: تعدادی از مراکز مشاوره که با بهره گیری از آموزه های غربی فعالیت می کردند، خود تبدیل به آسیب شده بودند در صورتی که می توانستند با آموزه های دینی از بسیاری آسیب های اجتماعی همچون طلاق جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه مستحکم ترین خانواده ها در دنیا خانواده های ایرانی هستند، خاطرنشان کرد: همچنین یکی از آسیب های فضای مجازی لطمه به خانواده است که باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

افشاری با تاکید بر اینکه آسیب های فضای مجازی که امروز بیشترین تهدید برای جامعه محسوب می شود، مورد غفلت واقع شده است، بیان داشت: سالها از استفاده اینترنت به ویژه اینترنت پرسرعت در کشور می گذرد و حتی برنامه فیبر نوری برای خانه ها مطرح است اما در بحث کاهش آسیب های فضای مجازی اقدامات زیادی نشده است.

وی با اینکه فضای مجازی دارای فرصت ها و تهدیدهایی است که می توان با برنامه ریزی تهدیدهای آن را کاهش داد، عنوان کرد: امروز آسیب های فضای مجازی، جامعه را هدف قرار داده درصدد ایجاد فتنه در کشور است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: راه اندازی مراکز مشاوره و آموزش به خانواده ها بویژه جوانان بتواند گامی برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله فضای مجازی باشد.