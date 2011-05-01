شرایط سربازی و معافیت طلاب اهل سنت گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شرایط سربازی طلاب اهل سنت ظهر یکشنبه با حضور رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور و رئیس نظام وظیفه استان گلستان بررسی شد.

در این نشست اعلام شد، طلاب و روحانیان فارغ التحصیل اهل سنت استان گلستان که سطح یک را به اتمام رسانیده اند، مدت 18 ماه و طلابی که سطح دو را به پایان برده اند 17 ماه خدمت خواهند کرد.

همچنین مقرر شد، طلابی که از نظر این مرکز شرایط طلبگی را ندارند به ادارات نظام وظیفه معرفی شوند.

علاوه بر این، بر اساس تفاهم نامه فی مابین مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور و اداره نظام وظیفه استان گلستان هیچ یک از مدارس علوم دینی اهل سنت نمی توانند برای صدور کارت معافیت تحصیلی راساً با اداره نظام وظیفه مکاتبه کنند و این مسیر باید از طریق معاونت آموزشی مرکز بزرگ اسلامی صورت پذیرد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: به مشمولان غایبی که معافیت تحصیلی خود را تمدید نکرده اند، حداقل شش ماه و حداکثر یکسال فرصت داده شد تا امور مربوط به معافیت تحصیلی را انجام دهند و در غیر اینصورت غایب، به ادارات نظام وظیفه معرفی خواهند شد.



حجت الاسلام ابوالفضل عامری، اظهار داشت: مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور لیست تمامی طلاب را در قالب یک جدول مدون به نظام وظیفه استان ارسال خواهد کرد و معافیت تحصیلی طلاب بر اساس این لیست صادر می شود.



رئیس نظام وظیفه استان گلستان نیز گفت: تمامی افراد مشمولی که بدون هماهنگی و انجام روال اداری به استان های دیگر منتقل شوند و یا به کشورهای خارجی سفر کنند، به عنوان طلبه غایب تلقی می شوند.



سرهنگ قره خانی گفت: درخواست خروج از کشور طلاب باید از طریق مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور انجام پذیرد.

همچنین براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، طلاب اهل سنت بعد از اتمام تحصیل و طی دوران آموزشی می توانند با کسب اجازه از ستاد کل نیروهای مسلح در یکی از ارگان های آموزش و پرورش، ستاد نماز جمعه، دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در مناطق اهل سنت و شوراهای حل اختلاف دوران خدمت سربازی خود را سپری کنند.