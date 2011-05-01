کلیه مدارس ایلام به سیستم الکترونیک آموزشی مجهز می شوند

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از ابتدای سال تحصیلی 58 کلاس درس در مدارس شهر ایلام به سیستم الکترونیک آموزشی مجهز شدند.

وی با بیان اینکه 317 دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی از مزایای این طرح ملی بهره مند شده اند، گفت: برای تجهیز این مدارس مبلغ یک میلیارد و 160 میلیون ریال هزینه شده است.

بارانی افزود: از این میزان کلاس درس 29 مورد با اعتبارات آموزش و پرورش و 29 کلاس نیز با کمک والدین دانش آموزان به سیستم آموزشی مجهز شده اند.

وی یادآور شد: سال تحصیلی آینده بیشتر مدارس استان ایلام به سیستم الکترونیک آموزشی مجهز می شوند.



