استاد فلسفه دانشگاه تگزاس در گفتگو با مهر: فهم متقابل فرهنگی نیاز انسان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "اخلاق و جستجو برای خرد" اثر رابرت کین فیلسوف معروف معاصر از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

دکتر رابرت کین استاد ممتاز فلسفه دانشگاه تگزاس در آستین و نظریه پرداز برجسته "آزادی گرایی" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد محورهای این کتاب و تز اصلی خود در آن گفت: نکته اول که باید به آن توجه داشت این است که تکثرگرایی فرهنگی ویژگی جهان کنونی است.

وی افزود: چیزی که بشر در این دنیای متکثر فرهنگی به آن نیاز دارد درک و فهم فرهنگهای دیگر است. در واقع این کتاب با هدف بررسی این موضوع به نگارش درآمده است.

مؤلف "اهمیت آزادی اراده" در ادامه نقش رسانه‌ها را برای تحقق این موضوع حائز اهمیت خواند و گفت: رسانه‌ها برای درک و فهم فرهنگهای گوناگون نقش مهمی دارند و می‌توانند در این درک نقش مهمی ایفا کنند.

وی در ادامه به نقد مدرنیته پرداخت و تصریح کرد: مدرنیته ما را با این سؤال تنها گذاشت که چه ارزشهایی مهم هستند و باید حفظ شوند و چه شیوه از زندگی مناسب و مطلوب است. این اثر پاسخی به این سؤال است.

کین در پایان یادآور شد: علت اینکه مدرنیته این سؤال را باعث شد این است که مدرنیته تلاش بشر از دوران باستان به این سو برای خرد را با چالش مواجه ساخت.

در واقع تلاش کین در این اثر بنا گذاشتن بنیانی اخلاقی است که ریشه در مفهوم کلاسیک تلاش برای خرد دارد. او بر این اساس راه حلی برای چالشهای اخلاقی که مدرنیته و نسبی گرایی به وجود آورده‌اند ارائه می‌دهد. نظریه ارائه شده توسط نویسنده نظریه‌ای جدید است و با همه نظریه‌های استاندارد در مورد اخلاق هنجاری متفاوت است.