اختصاص 5 ميليارد تومان براي بازسازي مناطق آسيب ديده استان فارس

دبير ستاد حوادث غير مترقبه استان فارس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" در حال حاضر يك ميليارد تومان براي اين منظور در اختيار داريم و 4 ميليارد تومان نيز در بخش مسكوني در حال ابلاغ اعتبار از سوي وزارت كشور به بانك مركزي است كه طي هفته آتي به استان ابلاغ مي شود."

مهندس تقي زاده نقش دولت را در بازسازي مناطق آسيب ديده تنها در تخصيص اعتبار و نظارت بر صرف هزينه آن دانست و گفت:" تسريع در بازسازي اين مناطق به عملكرد خود مردم مربوط مي شود ، لذا بايد هر چه زودتر با مراجعه به بانكها با تكيمل مدارك مورد نياز، درخواست خود را ارائه دهند تا در اسرع وقت كار بازسازي منازل مسكوني و ارائه وام به آنها صورت گيرد."

وي متوسط وام در نظر گرفته شده براي هر خانوار را حدود 3 ميليون تومان برآورد كرد و ادامه داد:" خسارات وارده در منطقه كاملاً برآورد شده است و طبق اين برآوردها به هزار و 800 منزل مسكوني روستايي و شهري آسيب وارد شده كه با توجه ميزان خسارت وارد شده به منازل مذكور مبلغي جهت بازسازي، ترميم و تعمير منازل به افراد متقاضي ارائه خواهد شد."

وي همچنين اظهار اميدواري كرد:" به محض اينكه سقف اعتبارات كامل و محل ساخت و سازها مشخص شود و پرونده و مدارك در بانك عامل شهرستانهاي موجود تكميل شود، كار اعطاي وامها به مردم آغاز خواهد شد."