به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله میرزایی اصل ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از کارگران برگزیده استان کردستان، اظهار داشت: کار کلید شکوفایی استعدادهای درونی انسان است و محور زندگی هر انسانی بر کار و فعالیتهای این بخش می چرخد.

وی با اشاره به اینکه کارگران مسیر آبادانی و رفاه را برای جامعه هموار می کنند، بیان کرد: پایه و اساس نظام آفرینش بر کار و تلاش استوار است و به همین دلیل کارگران از جمله اقشار مهم و تاثیرگذار در جامعه به شمار می روند.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: فرهنگ اسلامی در کشور ما بهترین مکتب را برای کار و کارگران ارائه کرده است و نوع دیدگاه نسبت به این قشر در دین مبین اسلام کاملا متفاوت با سایر مکاتب در جهان است و به همین دلیل جایگاه و ارزش کارگر در جوامع اسلامی بسیار والاتر است.

میرزایی اصل افزود: قرآن کریم آیات متعددی را در اهمیت و جایگاه کار و افراد شاغل در این عرصه دارد که خداوند متعال نیز کار و کارگر را به خود نسبت می دهد که این مهم نشان از جایگاه والای این قشر در میان جوامع اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه کار و فعالیت انسان را از سستی و بیهودگی نجات می دهد، خاطرنشان کرد: افزایش شور و نشاط در جامعه از جمله دستاوردهای است که به واسطه کار به وجود می آید.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری یادآور شد: کارگران قشر پیشگام در عملیاتی کردن سال جهاد اقتصادی به شمار می روند و می توانند با تلاش و فعالیت بیشتر منجر به تولید بهتر و در نتیجه رسیدن کشور به توسعه شوند.

مراسم روز کارگر با حضور تعدادی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی، کارفرمایان و مدیران شرکت های بخش خصوصی و تعدادی از کارگران شاغل در حوزه های مختلف برگزار شد و در نهایت از کارگران برتر این استان در بخش های مختلف تقدیر و تجلیل به عمل آمد.