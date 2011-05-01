اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی با تعامل مردم امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی ظهر یکشنبه در جلسه شواری ترافیک استان ایلام گفت: با تعامل و همکاری ادارات ذیربط و بهره گیری از مشارکت مردم بسترهای لازم جهت اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی فراهم می شود.

وی بر ایمن سازی و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و همچنین خط کشی معابر عمومی و جاده های بین شهری توسط شهرداریها و اداره راه و ترابری استان تأکید نمود .

رئیس شورای ترافیک استان ایلام آموزش و افزایش سطح مهارتهای عمومی و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و همچنین استفاده از توان مطبوعات و رسانه ها در زمینه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند .