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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی با تعامل مردم امکان پذیر است

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی استانداری ایلام گفت: اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی با تعامل و مشارکت مردم امکان پذیر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، احمد کرمی ظهر یکشنبه در جلسه شواری ترافیک استان ایلام گفت: با تعامل و همکاری ادارات ذیربط و بهره گیری از مشارکت مردم بسترهای لازم جهت اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی فراهم می شود.

وی بر ایمن سازی و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و همچنین خط کشی معابر عمومی و جاده های بین شهری توسط شهرداریها و اداره راه و ترابری استان تأکید نمود.

رئیس شورای ترافیک استان ایلام آموزش و افزایش سطح مهارتهای عمومی و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و همچنین استفاده از توان مطبوعات و رسانه ها در زمینه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند.

در این جلسه قانون جدید نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط معاونت راهنمایی و رانندگی و فرماندهی پلیس راه استان تشریح شد.

کد مطلب 1302108

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