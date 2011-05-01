توسعه و تعمیق فرهنگ کار در لرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از کارگران استان با نماینده ولی فقیه در لرستان در سخنانی با تاکید بر نقش کار و کارگر در توسعه کشور اظهار داشت: آنچه موجب رونق اقتصادی، امنیت اجتماعی، توسعه کشور و دیگر ابعاد پیشرفت می شود عنصری به نام کار است که رکن اصلی این عنصر کارگر محسوب می شود.

وی با تاکید بر حضور کارگران در صف اول جهاد اقتصادی، بیان کرد: تا کارگران با تمام وجود در این میدان حضور پیدا نکنند جهاد اقتصادی محقق نخواهد شد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان همچنین بر نقش کارگران در توسعه اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان تاکید کرد و گفت: تحقق جهاد اقتصادی در کشور نیازمند حضور همه جانبه کارگران در میدان عمل است.

ویسکرمی با اشاره به نقش جامعه کارگری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، عنوان کرد: تقدیم بیش از 15 هزار شهید در طول دوران دفاع مقدس و در راه آرمانهای انقلاب و نظام از جمله افتخارات جامعه کارگری کشور است.

وی با اشاره به فعالیت موثر کارگران در دوران سازندگی، بیان کرد: همچنین کارگران در عرصه اجرای هدفمندی یارانه ها با جدیده مشارکت کردند.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه جامعه کارگری تمام قامت در تبعیت از ولایت ایستاده است، عنوان کرد: کارگران همواره در صف مقدم دفاع از ولایت و آرمانهای انقلاب، امام و شهدا قرار داشته اند.

ویسکرمی همچنین به برنامه های کاری سال جهاد اقتصادی در حوزه کارگری اشاره کرد و گفت: اقدامات موثری در این زمینه در دست تدوین است.

وی توسعه و تعمیق فرهنگ کار، ارتقا سطح بهره وری نیروی کار، افزایش سطح مهارتهای فنی و تخصصی کارگران و توجه به مهارت افزایی جامعه جویای کار را از جمله این برنامه ها برشمرد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان بر ضرورت توسعه فرهنگ کارآفرینی در سال جهاد اقتصادی تاکید کرد و گفت: توسعه اقتصادی کشور بدون کارآفرینی به طور همه جانبه محقق نخواهد شد.

ویسکرمی همچنین با بیان اینکه اعطا سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی در دست اقدام است، عنوان کرد: همچنین رفع مشکل مسکن کارگری در قالب مسکن مهر در دست پیگیری قرار دارد.

وی همچنین در مورد توزیع کارت اعتباری کارگران نیز بیان داشت: اطلاعات جامعه کارگری استان برای دریافت این کارت اعتباری ارسال شده است.