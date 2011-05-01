وحدت فلسطین بزرگترین خطر برای اسرائیل است/ حمایت از توافق فتح و حماس

حجت الاسلام سید احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه و مشاور رئیس جمهور در امور فلسطین در گفتگو با خبرنگار در خصوص توافق جنبش فتح با حماس تصریح کرد: وحدت ملی فلسطین همواره مورد نظر جمهوری اسلامی ایران بوده و ما بر آن تاکید داشته ایم.

وی افزود: هر چه فلسطینی ها با هم باشند ووحدت ملی خود را حفظ کنند به نفع منطقه است.

سفیر ایران در دمشق اظهار داشت: وحدت فلسطین بزرگترین سلاح و خطری است که صهیونیست ها را تهدید می کند.

موسوی با بیان اینکه چند عامل تاکنون مانع وحدت فلسطین شده است گفت: عدم حمایت دولت های سازشکار عرب، توطئه علیه جریان مقاومت و لبنان و سوریه و عادی سازی روابط با صهیونیست ها 3 عامل محقق نشدن وحدت فلسطین بوده است.

وی با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان فتح و حماس بیان داشت: توافقنامه فتح و حماس خواست افکار عمومی و مردم فلسطین است و دیدارهای جنبش فتح و حماس بر اساس اعلام آنها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به نفش مصر در تفاهم فتح و حماس گفت: این نشان می دهد که مصر از تبعیت محض صهیونیست ها خارج شده است و به کرامت و عزت بازگشته و دیپلماسی مصری می تواند در خدمت مردم فلسطین قرار بگیرد.

سفیر ایران در سوریه با اشاره به واکنش مقامات صهیونیست به تفاهم فتح و حماس گفت: نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این نشست عکس العمل نشان داد و به ابومازن گفته بود از میان صلح اسرائیل و صلح با حماس یکی را انتخاب کند که ابومازن به وی پاسخ داد اسرائیل نیز باید از میان صلح با فلسطین و شهرک سازی یکی را انتخاب کند.

موسوی افزود: گروه های فلسطینی تا کنون از تفاهم فتح و حماس استقبال کرده اند و این را در جهت استحکام فلسطین تلقی کرده اند.

وی اضافه کرد: ملت فلسطین آماده است تا انتفاضه جدیدی را آغاز کند و ما انشاءالله به زودی شاهد خواهیم بود که محاصره غزه دیگر تداوم نخواهد یافت.

مشاور رئیس جمهور در امور فلسطین با اشاره به تفاهم فتح و حماس گفت: این دو جریان بر سر تشکیل دولت موقت و تعیین زمان انتخابات تفاهم کرده اند البته پرونده های متعددی بین فتح و حماس در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و مسائل امنیتی وجود دارد که اگر گام اول برداشته شود گام های بعدی نیز برداشته خواهد شد.

وی افزود: باید از نظر دور ندانست که آمریکا برایش فرقی ندارد که چه حکومتی در فلسطین بر سر کار آید بلکه از نظر آنان هر دولتی که سر کار بیاید باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد و این آزمون فلسطین است که البته تا کنون با صلابت آن را دنبال کرده و به آن پایبند است.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین سالها تلاش کرده اند که از عزتشان دفاع کنند گفت: عزت و شرف فلسطینی ها این است که رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته نشود.