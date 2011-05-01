تغییر در جهان عرب حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه الشرق چاپ قطر اظهار داشت : اجلاس سران عرب در بغداد به ناچار باید به تاخیر افتد چرا که بسیاری از کشورهای عربی درگیر انقلاب هستند و نمی توانند در چنین اجلاسی شرکت کنند.

دبیرخانه اتحادیه عرب پیش از این اعلام کرده بود پیشنهادهایی مطرح است که برگزاری اجلاس سران عرب از 10 و 11 می در بغداد به ماه سپتامبر موکول شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره انقلابهای عربی گفت: آنچه اکنون در کشورهای عربی رخ می دهد دخالت بیگانگان محسوب نمی شود بلکه انقلاب ملتها است.