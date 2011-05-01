به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی در گفتگو با روزنامه الشرق چاپ قطر اظهار داشت : اجلاس سران عرب در بغداد به ناچار باید به تاخیر افتد چرا که بسیاری از کشورهای عربی درگیر انقلاب هستند و نمی توانند در چنین اجلاسی شرکت کنند.
دبیرخانه اتحادیه عرب پیش از این اعلام کرده بود پیشنهادهایی مطرح است که برگزاری اجلاس سران عرب از 10 و 11 می در بغداد به ماه سپتامبر موکول شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره انقلابهای عربی گفت: آنچه اکنون در کشورهای عربی رخ می دهد دخالت بیگانگان محسوب نمی شود بلکه انقلاب ملتها است.
دبیر کل اتحادیه عرب با بیان این مطلب افزود تغییر در جهان عرب حتمی است، اما این به مفهوم نسخه سایر انقلابها در برخی کشورها نخواهد بود. نظام موروثی دیگر هرگز به جمهوریها باز نخواهد گشت و موروثی بودن به رژیم مصر پایان داد و درس عبرتی شد برای کسانی که گمان می کنند با سرکوب ملتها می توانند به اهدافشان دست پیدا کنند.
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