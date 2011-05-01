واگذاری کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی به کارگران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی امروز در مراسم واگذاری کارت اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی کارگران، گفت: دولت مصمم است که رفاه و وضعیت معیشتی کارگران کشور را ارتقاء دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت گسترش مشاغل خانگی، اظهار داشت: بسیاری از کشورهایی که دارای رشد اقتصادی هستند مشاغل خانگی را به شکل وسیعی گسترش داده اند و بسیاری از قطعات و لوازم در منازل و توسط مردم تولید می شود.

رحیمی تصریح کرد: راه اندازی کارت خرید اعتباری علاوه بر بالا بردن قدرت خرید مردم، مزایای دیگری نیز به دنبال دارد که جلوگیری از قاچاق، احتکار، واسطه گری و افزایش اشتغال و تولید و به تبع آن کاهش تورم از جمله این مزایا است.

معاون اول رئیس ‌جمهور، خاطر نشان کرد: دولت برای رونق فضای کسب و کار، توسعه روند اشتغال زایی و فقرزدایی برنامه های متعددی همچون طرح میزان و تامین، مهارت آموزی به همه ایرانیان و راه اندازی نظام استاد - شاگردی دارد و انتظار می رود همه مسئولان با یکدلی و همراهی در این راستا تلاش کنند.

وی با اشاره به جشن اشتغال و خودکفایی 4500 خانواده کارآفرین کمیته امداد که در استان کردستان برگزار شد، گفت: برخی از خانواده ها در این استان با دریافت وام نه چندان زیادی توانسته اند نه تنها خودشان به خودکفایی برسند بلکه زمینه اشتغال را برای افراد دیگر نیز فراهم کنند که این موضوع نشان می دهد گسترش مشاغل خانگی می تواند گام موثری در ریشه کن شدن بیکاری باشد.

رحیمی قشر کارگر را از زحمتکش ترین اقشار جامعه دانست و اظهار داشت: دولت مصمم است رفاه و وضعیت معیشتی کارگران کشور را ارتقاء دهد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه زمان فعالیت مفید کارگران بیش از حد معمول است و از کار خود کم نمی گذارند، گفت: دولت قصد دارد تمامی محیط های کار در کشور را به محیط کارگری تبدیل کند.

وی خاطر نشان کرد: طرح کارت خرید اعتباری زمانی مطرح شد که دولت تلاش می کرد راهی برای رفاه حال کارگران پیدا کند و پس از برنامه ریزی برای این موضوع به این نتیجه رسید که می توان این طرح را در میان کارمندان، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه گسترش داد به نحوی که تضمین پرداخت اقساط آن از محل یارانه ها خواهد بود.

رحیمی با اشاره به موفقیت آمیز بودن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: با اجرای این قانون از بسیاری زیاده خواهی ها و اسراف ها جلوگیری شده و در بخش های مختلف از جمله حامل های انرژی، شاهد صرفه جویی قابل توجهی بوده ایم و دولت درصدد است منابع حاصل از این صرفه جویی ها را به محیط کار و تولید انتقال دهد.