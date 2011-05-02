هانیه 8 ساله جراحی شد

دکتر کامران آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از دستهای هانیه عمل شد و دست دیگرش فقط گچ گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه بزودی کار درمان این دختر آسیب دیده به پایان می رسد، گفت: هانیه بعد از ترخیص از بیمارستان تحت حمایت سازمان بهزیستی خواهد بود.

آقاجانی ضمن ابراز رضایت از وضعیت جسمانی هانیه و بهبودی زخمها و آثار سوختگی، افزود: ورود دستگاه قضاء و بهزیستی و سایر نهادها و سازمانها به این موضوع جای بسی خوشحالی دارد و اینکه در این ماجرا کم کاری دیده نشد.

هانیه 8 ساله دو هفته پیش توسط ناپدری اش به فجیع ترین وضعی مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته بود. به طوریکه دو ساعد دستش شکسته و اغلب نقاط بدنش با اجسام مختلفی سوزانده شده بود.

این دختر 8 ساله از 31 فروردین تا کنون در بیمارستان حضرت رسول(ص) تحت درمان قرار دارد.