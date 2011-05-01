مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب دکتر جواد سعدون زاده خطاب به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم آمده است: امیدوارم با تلاش و برنامه ریزی دقیق و با تکیه بر توان همکاران دفتر حقوقی در ارتقا و بارورسازی ظرفیت های این بخش و ایجاد زمینه های لازم در بهینه سازی گردش کار و فراهم ساختن سازوکار مناسب به منظور حفظ و نگهداری اسناد حقوقی و گسترش روحیه برادری و همدلی در میان همکاران وتکریم ارباب رجوع توان مضاعف خویش را به کارببندید.

اسماعیل فرجی - عضو هیئت علمی وزارت علوم است و پیش از این معاونت مدیرکل امور مجلس این وزارتخانه را برعهده داشته است.