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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم منصوب شد

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم منصوب شد

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی اسماعیل فرجی را به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب دکتر جواد سعدون زاده خطاب به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم آمده است: امیدوارم با تلاش و برنامه ریزی دقیق و با تکیه بر توان همکاران دفتر حقوقی در ارتقا و بارورسازی ظرفیت های این بخش و ایجاد زمینه های لازم در بهینه سازی گردش کار و فراهم ساختن سازوکار مناسب به منظور حفظ و نگهداری اسناد حقوقی و گسترش روحیه برادری و همدلی در میان همکاران وتکریم ارباب رجوع توان مضاعف خویش را به کارببندید.

اسماعیل فرجی - عضو هیئت علمی وزارت علوم است و پیش از این معاونت مدیرکل امور مجلس این وزارتخانه را برعهده داشته است.

کد مطلب 1302125

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