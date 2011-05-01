به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر تورانیان رییس ستاد اجرایی حوزه ناشران دانشگاهی نمایشگاه کتاب تهران گفت: در ستاد ناشران دانشگاهی بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، چندین همایش تخصصی درنظر گرفته شده است که هدف آن‌ها، مطرح کردن بسیاری از مشکلات ناشران و به دست آوردن راه حل‌هایی برای این مشکلات است. توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی از آقای دکتر قالیباف و بالأخص شهردار محترم منطقه 11 و برخی از اعضای شورای شهر دعوت کرده‌ایم که در یکی از این همایش‌ها شرکت کنند.

وی افزود: موضوع این همایش چند مسأله را دربر می‌گیرد؛ یکی از مباحث در خصوص رفتار و برخورد مأمورین شهرداری با مراکز پخش و مشکلاتی است که در حوزه توزیع و گاهی دفاتر نشر به وجود می‌آورند. مسأله دیگری که در این جلسات مطرح می‌شود، فضای بازار کتاب است که روبه‌روی دانشگاه است؛ این فضا علاوه بر نداشتن بسیاری از امکانات رفاهی برای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان کتاب، از قبیل پارکینگ و فضاهایی برای نشستن و استراحت، فاقد زیبایی بصری است که امیدواریم با حضور این عزیزان، برای رفع این مشکلات به نتایج خوبی برسیم.

تورانیان در ادامه گفت: در خصوص اخذ مالیات، ناشران مشکلات جدی دارند و معافیت‌شان به صورت تمام و کمال نیست. چاپخانه‌ها چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت چاپ کتاب از ناشران دریافت می‌کنند و در صورت‌حساب‌شان نوشته می‌شود که این مسأله یکی از مشکلات است. مشکل تکثیر غیرقانونی کتاب را داریم که توسط برخی از افراد سودجو انجام می‌شود که خسارات غیرقابل جبرانی به ناشران وارد می‌کند، این نیز از بحث‌های تخصصی در همایش‌هاست. این‌ها مشکلات دیگری است که در این همایش‌ها بررسی خواهد شد.



وی ادامه داد: یکی دیگرازعناوین جلسات در همایش‌های ستاد دانشگاهی، هماهنگی با مسؤولین محترم ارشاد، بخصوص معاون محترم فرهنگی وزارت که همیشه با ناشران همراهی خوبی داشته‌اند، است. با توجه به این‌که ناشران با مشکلات مالی خاصی از قبیل بالا رفتن هزینه تولید، حذف شدن یارانه کاغذ و مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند.

رییس ستاد اجرایی حوزه ناشران دانشگاهی نمایشگاه افزود: در این جلسات، چگونگی اعطای تسهیلات بانکی از طریق تفاهم‌نامه‌هایی که وزارت محترم ارشاد با برخی از بانک‌ها دارد و ارائه وام با سود کم به ناشران مطرح خواهد شد. انجام این امور می‌تواند کمک خوبی برای این صنف باشد که برخی از آن‌ها حتا بخشی از تولیدات‌شان به دلایل ذکرشده به تعویق افتاده است.



وی در پایان گفت: مصلای تهران محل مناسبی برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیست و آرزوی جامعه ناشران، تأسیس محلی به عنوان نمایشگاه دائمی کتاب است که در آن علاوه بر فضایی مناسب و وسیع، امکانات کامل رفاهی خریدارن نیز درنظر گرفته شده باشد و از آن‌جا که در این نمایشگاه ناشران خارجی نیز حضور دارند، از نظر استانداردهای بین‌المللی روزآمد باشد.