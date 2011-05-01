به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی با حضور تمامی اعضاء‌ و نمایندگان آنها عصر روز شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی برای بخش دولتی و خصوصی و همچنین سرانه درمان سایر اقشار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید که مطابق برنامه پنجم توسعه ، پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.

ارقام مربوط به تعرفه های تشخیصی - درمانی بعد از تصویب هیئت وزیران قابل اعلام و لازم الاجراست.