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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

تعرفه‌های پزشکی سال 90 تصویب شد

تعرفه‌های پزشکی سال 90 تصویب شد

در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعرفه های درمانی و سرانه درمان سال 90 تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی با حضور تمامی اعضاء‌ و نمایندگان آنها عصر روز شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی برای بخش دولتی و خصوصی و همچنین سرانه درمان سایر اقشار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید که مطابق برنامه پنجم توسعه ، پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه خواهد شد.

ارقام مربوط به تعرفه های تشخیصی - درمانی بعد از تصویب هیئت وزیران قابل اعلام و لازم الاجراست.
کد مطلب 1302133

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