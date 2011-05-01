معاون اول رئیس جمهور از مدیرکل ارشاد استان یزد تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا رحیمی در جشنواره بین ‌المللی خلیج فارس به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به خاطر راه‌ اندازی تور عکاسی از کویر تا خلیج‌ فارس، لوح تقدیر و تندیس جشنواره را اهدا کرد.

محمدرضا رحیمی طی سخنانی در مراسم اختتامیه این جشنواره درهرمزگان گفت: نام خلیج ‌فارس زیباست و به دلیل آمیخته بودن آن با فرهنگ و تمدن ایرانی همیشه زیبا خواهد ماند.

وی افزود: هرکس بخواهد از تمدن و فرهنگ ایرانی سخن به میان آورد که بیش از سه هزار سال قدمت دارد، از خلیج فارس نام می‌ برد.

رحیمی عنوان کرد: این خلیج از دیرباز به نام فارس مزین شده است و اقدام برخی مدیران از جمله مدیرکل ارشاد استان یزد در راه‌ اندازی تور عکاسی برای معرفی این تمدن کهن قابل تقدیر است.

جشنواره ملی خلیج فارس چندی پیش در هرمزگان برگزار شد و تور عکاسی خلیج‌ فارس استان یزد نیز پنجم اردیبهشت‌ ماه به مناسبت سالروز واقعه طبس از صحرای طبس و محل این واقع آغاز شد و با گذر از شهرهای طبس، یزد، کرمان و ... به خلیج‌ فارس رسید و در آنجا نیز از جزایر خلیج‌ فارس توسط عکاسان حاضر در تور عکاسی شد که عکس‌ های آنها نیز در نمایشگاهی در یزد به نمایش درخواهد آمد.