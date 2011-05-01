"حیاط تئاتر"در حوزه هنری قم شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، به همت واحد نمایش حوزه هنری قم، محفل "حیاط تئاتر" با حضور هنرمندان تئاتر استان قم در سطوح مختلف، از هنرجو تا پیشکسوتان تئاتر روز یکشنبه شکل گرفت.



این محفل با هدف دید و بازدید فعالان تئاتر استان از حوزه هنری استان قم و افزایش تعامل هنرمندان با این نهاد برگزار شد.



در این محفل صمیمی، هنرمندان تئاتر استان لزوم برگزاری اینگونه مراسم را در نبود سالن تئاتر مناسب و اجرای مداوم تئاتر در استان قم مورد تاکید قرار دادند و برگزاری ماهانه این محفل را خواستار شدند.



لازم به ذکر است، این نشست به صورت خودجوش و با برنامه هایی که توسط خود هنرمندان استان طرح و اجرا می شود، ادامه پیدا خواهد کرد.

