به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از امپایر آنلاین رتنر در حال توافق با استودیوی مترو گلدوین مه یر است تا فیلمی بر اساس داستان شخصیت اساطیری هرکول بسازد. این پروژه اقتباسی است از کتاب مصور "هرکول" نوشته استیو مور که مرحله پیش‌تولید آن از هم اکنون آغاز شده است.

موسسه اسپای گلس انترتینمنت که از شرکای تجاری استودیوی مترو گلدوین مه یر است حقوق اقتباس از این کتاب مصور را خریداری کرده و رایان کاندال هم اکنون مشغول نگارش فیلمنامه "هرکول" است. کاندال پیش از این فیلمنامه اقتباسی "بهشت گمشده" را نوشته بود که الکس پرویاس آن را کارگردانی کرد.

سال گذشته هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رتنر فیلمی درباره هرکول را به تهیه‌کنندگی اوی لرنر خواهد ساخت. اما رتنر پس از مطالعه فیلمنامه از ساخت آن فیلم انصراف داد. آن زمان رتنر به سراغ ساخت درام جنایی "سرقت مسلحانه از برج" رفت که تا آخر سال جاری میلادی اکران می‌شود.