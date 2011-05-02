به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی قائم مقام وزیر ارشاد در امور قرآنی و رئیس مرکز ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی کشور صبح امروز یکشنبه 11 اریبهشت ماه در نشست خبری این مرکز به محورهای پنج گانه مرکز در سال 90 که براساس مصوبات منشور توسعه فرهنگ قرآن و وظایفی که از سوی دولت به این مرکز ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: مدیریت راهبردی، هماهنگ سازی اجرایی فعالیتهای قرآنی دولت، هماهنگ سازی فعالیتهای قرآنی، اجرای فعالیتهای تبلیغی ترویجی، توسعه نهادهای قرآنی مردمی پنج محور عملکرد این مرکز است.

بودجه قرآنی

وی در ادامه با اشاره به پیگیری دوساله نسبت به ارتقای بودجه قرآنی در پایان سال 88 ، گفت: قرار شد نیم درصد از بودجه کل کشور به فعالیتهای قرآنی اختصاص یابد. این امر تا سال گذشته به صورت اختیاری بود تا فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و مدیران در این رابطه محک زده شوند. در سال 89 طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار قرار گرفتن این بودجه در لایحه بودجه کشور شدیم، این بودجه در لایحه بودجه قرار گرفت اما باز هم اختیاری بود.

وی افزود: در این میان مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی به تهیه مجموعه گزارشهای دقیق و کارشناسی شده، ارزیابی از میزان بودجه مورد نیاز و پایه دستگاه ها برای فعالیتهای قرآنی پرداخت تا اجباری شدن این بودجه را پیگیری کند. این امر روز گذشته در صحن مجلس به رأی گذاشته شد و اجباری شدن صرف این نیم درصد بودجه برای فعالیتهای قرآنی از سوی نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.

بودجه قرآنی روستاها

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه 30 درصد این بودجه به مناطق روستایی اختصاص می یابد اظهار داشت: با برنامه اعلام شده اقدام به تشکیل خانه های روستایی قرآن کرده و تلاش می کنیم این بودجه به نحو شایسته ای جذب مناطق روستایی شود. همچنین پیرو توافقهای انجام شده با ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد که در 4 هزار روستا پایگاه دارند از سال 90 به این پایگاه ها ورود پیدا کرده و درهرکدام از آنها 100 نفر را به طور مشخص تحت آموزش قرآن قرار می دهیم تا به طور کلی 400 هزار نیروی آموزش دیده در این پایگاه ها فعالیت کنند. این اقدام با توجه به فضای آماده و مستعد روستائیان می تواند بستر حرکت و رشد جامعه در سطح روستاهای کشور را فراهم آورد.

10 حمایت مرکز از مؤسسات قرآنی

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در ادامه اظهارات خود به 10 نوع حمایت این مرکز از مؤسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: خرید ساختمان، احداث، رهن و اجاره، ارائه وام و کمکهای بلاعوض به مؤسسات قرآنی، تجهیز مؤسسات براساس امتیازها ، محرومیتها، امیتازهای آموزشی و وسعت به ترتیب سه ، پنج و 10 میلیون تومان، افزایش افراد تحت پوشش بیمه از 3 هزار به 10 هزار نفر و ارائه بیمه تکمیلی به افرادی که پیشتر تحت پوشش بیمه بوده اند، ارائه اقلام فرهنگی، کمکهای آموزشی، بحث حمایت از تولید محصولات قرآنی، تولید انیمیشن و بازیهای قرآنی و حمایتهای نرم افزاری است.

چاپ و نشر قرآن

حجت الاسلام حمید محمدی با تأکید بر اینکه نظارت بر چاپ و نشر قرآن برعهده سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است گفت: نظارت بر ترجمه قرآن نیز برعهده یک مرکز ویژه است اما این امر تا حدی از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی نیز صورت می گیرد.

تغییر کتابهای عربی به نفع آموزش قرآن

قائم مقام وزیر در امور قرآنی با بیان اینکه تحولات خوبی در آموزش و پرورش در دست اقدام است به تغییر کتابهای عربی به نفع آموزش قرآن اشاره کرد و گفت: در بحث آموزش عالی نیز تا کنون کار جدی صورت نگرفته اما رشته های قرآنی در این عرصه در راه است و قرار است سرفصلهای قرآنی آموزش عالی بازنگری شوند.

"قرآن، کتاب بیداری" شعار نمایشگاه قرآن امسال

وی همچنین به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اشاره کرد که امسال با شعار " قرآن ، کتاب بیداری" برگزار می شود و علاوه بر بیداری اسلامی در جهان اسلام، بیداری باطنی افراد را نیز مدنظر قرار داد.

محمدی گفت: بررسی های کار نمایشگاه نوزدهم از دی ماه 89 آغاز شد. نمایشگاه امسال دارای 30 بخش ستادی و غیر ستادی و بخشهای جدید است که در میان آنها می توان به بخشهای بیداری اسلامی، قرآن ستیزی، جشنواره آیات، جشنواره تلاوتهای برتر با حضور قاریان جهان اسلام، بخش نیایش شبانه، بخش هنر مفهومی با موضوع انقلاب اسلامی و ولایت و بخش عترت و ولایت اشاره کرد.

افزایش ساعت بازدید از نمایشگاه قرآن

براساس اظهارات قائم مقام وزیر ارشاد ، نمایشگاه بین المللی قرآن امسال افزایش ساعات نمایشگاه را تا ساعت یک بامداد خواهد داشت و در صورت عدم وجود موانع امنیتی طی ساعات یک تا سه بامداد نمایشگاه برنامه های ویژه برگزار می کند. نمایشگاه قرآن امسال از 26 شعبان تا 26 رمضان فعال خواهد بود.

محمدی با اشاره به طرحهای جدید این مرکز مسئله آموزش قرآن به کارکنان دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این طرح از وزارت ارشاد آغاز خواهد داشت و در کنار آن بحث تربیت نیروی انسانی برای مدیریت مؤسسات قرآنی نیز مدنظر است، چرا که در سطح کشور تربیت مدیر قرآنی تا کنون مورد اهمال بوده است.

کمبود معلم قرآن

حجت الاسلام محمدی مسئله کمبود معلم قرآنی را یکی از معضلات این عرصه دانست و گفت: درنظر داریم به تربیت فیلمنامه نویس قرآنی، نمایش نامه نویس قرآنی توجه بیشتری داشته و بخشهای هنرهای تجسمی قرآنی چون خط ، گرافیک، صنایع دستی و تأترهای قرآنی را فعال کنیم.