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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

تخلیه فاضلاب در حاشیه شیراز سلامت شهروندان را تهدید می کند

تخلیه فاضلاب در حاشیه شیراز سلامت شهروندان را تهدید می کند

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: تخلیه فاضلاب توسط تانکرهای تخلیه چاه در حاشیه کمربندیهای این کلانشهر به تهدید جدی برای سلامت شهروندان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر رئیسی در جلسه بررسی این معضل شهری اظهار داشت: این تانکرها که به طور معمول فاقد پلاک و شماره انتظامی هستند، فاضلابهایی که می تواند منشا بسیاری از بیماریها برای شهروندان باشد را بدون هیچگونه مزاحمت و ترسی در حاشیه شهر تخلیه می کنند.

وی بیان کرد: برخی از این تانکرهای تخلیه فاضلاب با قراردادن شیر تخلیه فاضلاب در جداول برخی نقاط شهر ازجمله خیابان شیشه گری و یا میدان کوزه گری و همچجنین کمربندی شیراز از میدان احسان تا پلیس راه فسا اقدام به تخلیه فاضلابها می کنند.

جانشین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدامی که بهداشت عمومی را تهدید کند ممنوع بوده و متخلفان بر اساس قوانین مجازات اسلامی مشمول حبس تا یکسال خواهند شد.

رئیسی عنوان کرد: آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد و ریختن زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام یا استفاده از پساب برای مصارف کشاورزی ازجمله اقداماتی است که مرتکبین آن مشمول مجازات می شوند.

وی گفت: فاضلاب های تخلیه شده با توجه به آزمایشات صورت گرفته توسط سازمان محیط زیست بیش از 75 درصد رطوبت داشته که باید از طریق دستگاه های ذی ربط و متصدیان تانکرهای تخلیه فاضلاب به مکانهای در نظر گرفته شده برای تخلیه فاضلاب شهری انتقال یابد و از تخلیه این فاضلابها در جداول شهری و سایر نقاط شهر جلوگیری شود.

وی بیان کرد: به رغم اینکه طبق قانون مدیریت پسماند، فاضلابهای خانگی از نوع پسماند نیست و برخورد با اینگونه تخلفات بر عهده سایر دستگاه هاست اما شهرداری شیراز تاکنون چندین دستگاه تانکر را که مشغول تخلیه غیر بهداشتی و غیر مجاز فاضلاب بوده اند توقیف و متخلفان را نیز به دستگاه های ذی ربط معرفی کرده اما کارساز نبوده است. 

کد مطلب 1302140

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