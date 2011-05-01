تخلیه فاضلاب در حاشیه شیراز سلامت شهروندان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر رئیسی در جلسه بررسی این معضل شهری اظهار داشت: این تانکرها که به طور معمول فاقد پلاک و شماره انتظامی هستند، فاضلابهایی که می تواند منشا بسیاری از بیماریها برای شهروندان باشد را بدون هیچگونه مزاحمت و ترسی در حاشیه شهر تخلیه می کنند.

وی بیان کرد: برخی از این تانکرهای تخلیه فاضلاب با قراردادن شیر تخلیه فاضلاب در جداول برخی نقاط شهر ازجمله خیابان شیشه گری و یا میدان کوزه گری و همچجنین کمربندی شیراز از میدان احسان تا پلیس راه فسا اقدام به تخلیه فاضلابها می کنند.

جانشین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدامی که بهداشت عمومی را تهدید کند ممنوع بوده و متخلفان بر اساس قوانین مجازات اسلامی مشمول حبس تا یکسال خواهند شد.

رئیسی عنوان کرد: آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد و ریختن زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام یا استفاده از پساب برای مصارف کشاورزی ازجمله اقداماتی است که مرتکبین آن مشمول مجازات می شوند.

وی گفت: فاضلاب های تخلیه شده با توجه به آزمایشات صورت گرفته توسط سازمان محیط زیست بیش از 75 درصد رطوبت داشته که باید از طریق دستگاه های ذی ربط و متصدیان تانکرهای تخلیه فاضلاب به مکانهای در نظر گرفته شده برای تخلیه فاضلاب شهری انتقال یابد و از تخلیه این فاضلابها در جداول شهری و سایر نقاط شهر جلوگیری شود.

وی بیان کرد: به رغم اینکه طبق قانون مدیریت پسماند، فاضلابهای خانگی از نوع پسماند نیست و برخورد با اینگونه تخلفات بر عهده سایر دستگاه هاست اما شهرداری شیراز تاکنون چندین دستگاه تانکر را که مشغول تخلیه غیر بهداشتی و غیر مجاز فاضلاب بوده اند توقیف و متخلفان را نیز به دستگاه های ذی ربط معرفی کرده اما کارساز نبوده است.