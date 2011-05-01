رسول مشاقیون در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: خانه معصومی در بخش مرکزی و محله تیران شهرستان اردکان واقع شده و از عناصر معماری این خانه می‌ توان به بادگیر و حیاط دلگشای آن اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: خانه معصومی شهرستان اردکان در سال جدید مرمت و بازسازی می ‌شود.

مشتاقیون افزود: در بافت قدیم، خانه معصومی به عنوان یکی از عناصر ارزشمند شناسایی شده و ورودی بنا در جهت جنوب و به صورت یک ایوان با پوشش سقف غنچه‌ ای و سکوهایی در طرفین است.

وی یادآور شد: این بنا با مصالح خشت و آجر، ملاط گل و گچ طراحی و ساخته شده و دارای عناصر تزئینی نظیر دم ‌گیر و قاب ‌بندی گچی در بخش ایوان، ورودی و ایوان جنوبی است.

مشتاقیون گفت: با توجه به سبک معماری، ایوان ‌های شمالی و جنوبی، این بنا متعلق به دوره متاخر اسلامی (قاجاریه) است و نام آن متاثر از نام مالک قبلی است.

وی با بیان اینکه عملیات مرمت و احیای این خانه در سال 1389 شامل برچینی مصالح فرسوده، کف سازی اتاق ‌ها، سبک سازی سقف پشت بام، نما سازی اتاق ‌ها بوده است، گفت: در سال 1390 نیز اقدامات اجرایی شامل تهیه و نصب درب‌های چوبی، کف سازی، نما سازی و... انجام خواهد شد.

خانه معصومی با قدمت قاجاری به شماره 29336 در سال 88 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.