به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه سپاهان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به برخی اخبار که طی روزهای گذشته در مورد آینده کادر فنی این تیم منتشر شده است، واکنش نشان داد که متن آن را در زیر می‌خوانید:

"در روزهای اخیر پس از اینکه تیم فوتبال سپاهان در آستانه قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران قرار گرفته، با استناد به بخشی از سخنان امیر قلعه‌نویی شایعات مختلفی در مورد ادامه همکاری این مربی و باشگاه سپاهان و... مطرح شد که در رابطه با همه مسائل مطروحه ذکر نکات ذیل را ضروری می‌دانیم‌:

- طبق مصوبه هیئت مدیره باشگاه سپاهان و تاکیدات قبلی مدیرعامل این باشگاه، امیر قلعه‌نویی گزینه سپاهان برای یازدهمین دوره لیگ برتر است و سیاست‌های خود را بر اساس تداوم همکاری با ایشان تنظیم کردیم. ضمن اینکه مشکلی که امیر قلعه‌نویی در نشست پس از دیدارمان با صنعت نفت آبادان برای تداوم حضور در سپاهان مطرح کرد، آنقدر بزرگ نیست که مانع تداوم همکاری های دو جانبه شود.

- برخی از رسانه‌‍ها در اخباری غیر واقعی از مذاکرات باشگاه سپاهان با برانکو ایوانکویچ خبر داده‌اند. این باشگاه به صراحت اعلام می‌دارد که هیچ برنامه‌ای برای جذب ایوانکویچ ندارد و تنها به ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی برای تکمیل موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا و تداوم قهرمانی در فصول آتی می‌اندیشد. این باشگاه مراتب گلایه خود را از برخی مطبوعات که یک شایعه بی‌اساس را مبنای گزارش های خود قرار داده اند اعلام می‌دارد.

- طرح موضوع جذب برانکو از سوی سپاهان، موضوع عجیب و غریبی است که با اهدافی خاص یا برای هویت بخشی به برانکو برای حضور دوباره در فوتبال ایران و یا برای برهم زدن تمرکز تیم فوتبال سپاهان در ادامه رقابت های لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان مطرح شده و برخی رسانه‌های محترم نباید اجازه دهند این شایعات بی‌اساس در صدر اخبارشان قرار گیرد.

همچنین در پایان با توجه به مصاحبه های سرپرست باشگاه استقلال تهران یادآوری می‌کنیم طبق مقررات طرح و انتشار خبر جذب بازیکن سایر باشگاه ها در طول لیگ یک تخلف آشکار است و با توجه به اینکه آقای فتح الله‌زاده تاکنون 2 بار در طول این فصل نسبت به جذب بازیکنان سپاهان سخن رانده‌اند، ایشان را به رعایت مقررات دعوت و به سرپرست باشگاه استقلال یادآور می‌شویم بازیکنی که در بیشتر اوقات مورد تاکید ایشان برای حضور در استقلال فصل آتی بوده، با باشگاه سپاهان قراردادی 2 ساله دارد."