احداث مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی نیازمند توجه ویژه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید محمودحسینی ظهر یکشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عملیات احداث این مرکز در چند هفته گذشته آغاز شده است، گفت: ساخت مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان با 70 میلیون تومان اعتبار که از سوی خیرین و مردم تامین شده آغاز شده است.

زیر بنای این پروژه را چهار هزار و 215 متر مربع اعلام کرد و افزود: این مرکزگنجایش روزانه 100 بیمار رادیوتراپی و 20 بیمار بستری را دارد.

وی اعتبار مورد نیاز برای این پروژه را 11 میلیارد تومان عنوان نمود و بیان داشت: در این راستا زمین پروژه از سوی دانشگاه تامین شده و جهت اعتبارات این پروژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مجمع خیرین سلامت کشور قول مساعد داده است.

مدیرعامل مجموع خیرین سلامت خراسان جنوبی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی را یکی از ضرورت های استان دانست و یادآور شد: با توجه به آمار بیماران سرطانی در استان این پروژه نیازمند مشارکت مردم و خیرین جهت راه اندازی است.

حسینی با بیان اینکه سرطانهای پوست،معده و خون شایعترین سرطانها در خراسان جنوبی است، گفت: روزانه به طور میانگین چهار مورد سرطان در مراکز بیمارستانی استان تشخیص داده می شود.

وی با اشاره به اقدامات موثر در استان در زمینه تشخیص سرطان افزود: با وجود این بیماران سرطانی به دلیل نبود مرکز رادیو تراپی و شیمی درمانی با مشکلاتی زیادی روبرو هستند.

خراسان جنوبی چهار هزار بیمار سرطانی دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به وجود بیش از چهارهزار بیمار سرطانی دراستان گفت: برای آغاز عملیات اجرایی این مرکز 150 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

قاسم کریمی اظهارداشت: طراحی تجهیزات و بخش های این مرکز مطابق با جدید ترین روش های درمانی بین المللی طراحی شده، که قابلیت این را دارد تا بیماران سرطانی را در سه بخش رادیوتراپی، شیمی درمانی و بستری شیمی درمانی جهت درمان پذیرش کند.

حجت الاسلام رضایی رئیس هیات امنای مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی نیز کمک به همنوع را ازتوفیقات بزرگ دانست و اطلاع رسانی برای جمع آوری کمکهای مردمی را در ساخت این مرکز خواستار شد.