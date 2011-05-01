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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

ترقی با مهر مطرح کرد:

توافق فتح و حماس جبهه مقاومت را تقویت کرد/ تضعیف صهیونیست‌ها در منطقه

توافق فتح و حماس جبهه مقاومت را تقویت کرد/ تضعیف صهیونیست‌ها در منطقه

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: توافق گروههای فلسطینی فتح و حماس نه تنها مذاکرات صلح را متوقف خواهد کرد، بلکه موجب شد تا جبهه مقاومت تقویت شود.

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق اخیر گروههای فلسطینی فتح و حماس گفت: توافق این دو گروه یکی از مهم ترین روزنه های ایجاد تفرقه را از بین برد و توانست با ایجاد وحدت در میان دو گروه اصلی فلسطینی زمینه اتحاد کرانه باختری رود اردن و غزه را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: این توافق موجب شد تا  یک جبهه واحد در مقابله با صهیونیسم شکل بگیرد.
 
معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه سو استفاده رژیم صهیونیستی از تفرقه میان گروههای فتح و حماس عامل اصلی به نتیجه نرسیدن انتفاضه بوده است افزود: این توافق نه تنها مذاکرات صلح را متوقف خواهد کرد بلکه  موجب می شود تا جبهه مقاومت تقویت شده و حرکت به سوی تشکیل دولت هماهنگ با سرعت طی شود.

ترقی در خصوص تاثیراین توافق بر روند تحولات منطقه گفت: اتفاقات اخیر در منطقه تاثیر متقابلی بر این وحدت داشته است و موجب شده تا جریان های حامی رژیم صهیونیستی تضعیف شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم این توافق بر شرایط فلسطین تاثیر گذار خواهد بود و موجب می شود تا احساس پیروزی بر رژیم صهیونیستی در مردم فلسطین تقویت شود.
کد مطلب 1302154

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