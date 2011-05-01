هواداران بایرن مونیخ کریمی را تشویق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب و در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سی و پنجم بوندس لیگا بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانس آره نا میزبان تیم فوتبال شالکه بود و در نهایت موفق شد حریف خود را با نتیجه 4 بر یک از پیش رو بردارد.

علی کریمی بازیکن ایرانی شالکه در این دیدار روی نیمکت تیمش حضور داشت و فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد. اما اتفاق جالب این بود که هواداران بایرن مونیخ زمانی که کریمی برای گرم کردن از روی نیمکت بلند شد حدود 2 دقیقه نام علی کریمی را صدا می زدند و او را تشویق می کردند.

کریمی در سال 2005 به بایرن مونیخ پیوست و در دو سال حضورش در این تیم 33 بار با پیراهن باواریایی ها به میدان رفت و 3 گل هم به ثمر رساند. هواداران بایرن بعد از نزدیک به 4 سال کریمی را به خوبی به یاد داشتند و او را حتی در کنار زمین در حال گرم کردن هم تشویق کردند.