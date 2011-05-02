توافق فتح و حماس احقاق حقوق فلسطینیان را یک قدم به پیش راند

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توافق حماس و فتح گفت: این توافق اهمیت زیادی دارد زیرا از همین باب شاهد عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از این توافق هستیم.

وی افزود: حتی عصبانیت صهیونیست ها و آمریکا به قدری بود که کمک های انساندوستانه ای که به فتح می شد از سوی آمریکا قطع شده است.

الهیان شرایط بین المللی را فرصت خوبی برای احقاق حقوق ملت مسلمان فلسطین دانست و گفت: وضعیت مصر و تونس گام مثبتی در جهت احقاق حقوق مسلمانان به شمار می رفت و حال با امضاء توافقنامه میان فتح و حماس یک گام دیگر در این مسیر برداشته شد.

نماینده تهران در مجلس موضع ایران را در این رابطه حمایت از این توافقنامه اعلام کرد و گفت: مجلس نیز از دستگاه دیپلماسی در این زمینه حمایت می کند.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با معادلات منطقه پس از این توافقنامه گفت: رژیم صهیونیستی از این توافقنامه و همچنین تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است به شدت نگران بوده و از تقویت موضع مقاومت و صدور انقلاب اسلامی به دیگر کشورهای منطقه در هراس به سر می برد.

الهیان ادامه داد: از همین روست که رژیم صهیونیستی به شدت نسبت به این توافق واکنش نشان داده و سعی می کند خط جدایی میان گروه های فلسطینی را همچنان دنبال کند.