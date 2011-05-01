عصر شعر" آیات بیداری" در کرج برگزار می شود

مهدی عسگری ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: چندی است که امواج بیداری اسلامی، همچون یک سونامی عظیم، نظام سلطه و حکومت¬های ستم پیشه را در برگرفته است، در این میان شیعیان بحرین مظلومانه و غریب در میان سکوت توأم با رضایت مدعیان حقوق بشر مورد تعرض و تهاجم بی رحمانه¬ای قرار گرفته اند.



معاونت فرهنگی،مطبوعاتی استان البرز، با تأکید بر ضرورت همدلی با مظلومین و همیاری با خیزش بیداری اسلامی در منطقه، اظهار داشت: برهمین اساس و در راستای گرامیداشت بانوی مجاهد آیات القرمزی که با اشعار حماسی اش پایه های حکومت های جائر آل خلیفه و آل سعود را به لرزه درآورد، برآن شدیم مراسم شعرخوانی با عنوان «آیات بیداری» را برگزار نماییم.



عسگری با اشاره به اثرگذاری گسترده ی شعری که برآورده از شور و شعور و حماسه است تأکید کرد؛ آنگاه که اثری از اعماق قلب هنرمندی دردمند خلق می شود ، فوران ذوق و عاطفه ای است که دلهای حق طلبان را گرما می بخشد و جان های آلوده حق ستیزان را به آتش می کشد.

این آیین با مشارکت انجمن شعر آیینی استان البرز و حوزه هنری و با حضور شعرای برجسته کشوری و استانی در تاریخ پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه از ساعت 17 تا 19 در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.