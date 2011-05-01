دولت باید با پدیده قاچاق کالا و ارز مبارزه جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس در مجلس بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالای سلماس با اشاره به اینکه برای مبارزه با پدیده قاچاق باید تعامل با مرزنشینان بیشتر شود، اظهار داشت: همکاری مردم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری بوده و دولت باید با این پدیده مبارزه جدی کند.

وی با اشاره به اینکه برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان کالا و ارز نظام اقتصاد داخلی را پویا و متعادل می‌سازد، بیان کرد: با تفاهمات به عمل آمده با مسئولان ترکیه بازارچه مرزی کوزه‌رش در نیمه نخست امسال بازگشایی می‌شود.



مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از تشکیل دو هزار و 500 پرونده تخلف صنفی در سطح استان طی یک ماه گذشته خبر داد و افزود: پشتیبانی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، نظارت مستمر بر عملکرد بازار و برخورد قاطع با قاچاقچیان دانه درشت از برنامه‌های تعزیرات حکومتی استان در سال جاری است.



فرماندار سلماس با اشاره به نام گذاری سال 90 بنام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: در این سال تمام مسئولان حوزه مبارزه با قاچاق باید در راستای رفع خلا‌های اقتصادی که از طریق قاچاق کالا و ارز حاصل می‌شود، تلاش کنند.

