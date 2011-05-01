به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، ذبیح اله خدائیان در جمع قضات و کارکنان دادگستری کازرون و ممسنی به بیان اولویتهای کاری و سیاستهای دستگاه قضایی در فارس پرداخت و افزود: مهمترین اولویت کاری دادگستری فارس اهمیت ویژه به امنیت و افزایش ضریب امنیتی استان در همه حوزه های قضایی است.

وی با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی لازمه و زمینه حرکت جهادی در اقتصاد امنیت است، افزود: تنها در بستر امنیت کامل رشد و پیشرفتهای اقتصادی حاصل می شود که این امر خطیر بر عهده دستگاه قضایی و همه قضات و کارکنان این مجموعه قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین بر انجام اقدامات پیشگیری از وقوع جرم و توجه عمده بر رفع اطاله دادرسی به خصوص در پرونده های مهم استان تاکید کرد و اظهار داشت: رؤسا و دادستانهای حوزه های قضایی هدایت شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش را در دستور کار خود قرار دهند چراکه در بسیاری از پرونده ها تنها پیمودن مسیر صلح و ساش باعث رفع کامل کدورت ها خواهد شد.

وی مهمترین هدف ارسال رسل را اجرای عدالت و خواند و افزود: امروز با نگاهی به همه حرکتهای انقلابی می توان دریافت که عدالت گمشده بشر است و مهمترین خواسته مردم در همه جوامع بشری اجرای عدالت است.

خدائیان اظهار داشت: آنچه امروز برای ما به عنوان خادمان مردم در دستگاه قضایی مهم است سرلوحه قرار گرفتن اجرای عدالت و رفتار بر مبنای قسط و عدل است و این امر به جز با دوری از هوای نفس و تسلط عقلانیت بر امیال میسر نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: کسی که وظیفه اجرای حق و عدالت را بر عهده دار باید از اطاعت نفس دوری کرده کند چراکه به فرموده خداوند متعال پیروی از نفس موجب گمراهی خواهد شد.