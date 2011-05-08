مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بودجه ورزش در سال 90 روز شنبه گذشته و در سه ردیف جداگانه و مختص وزارت ورزش و جوانان مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت و با تصویب آن تشکیل قانون وزارت ورزش و جوانان الزامی است چرا که اجرایی نشدن این قانون لطمه به آینده ورزش کشور خواهد بود که رویداد مهمی چون المپیک را پیش رو دارد.

نجف نژاد تصریح کرد: این بودجه ویژه وزارت ورزش و جوانان خواهد بود و تنها با تشکیل این وزارتخانه و معرفی وزیر پیشنهادی دولت قابل برداشت است و سازمان تربیت بدنی حق هیچگونه دخل و تصرفی را در آن نخواهد داشت چرا که از این پس سازمانی به نام سازمان تربیت بدنی و یا سازمان ملی جوانان وجود خارجی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش اعتبارات ورزش در هر دو بخش جاری و عمرانی امسال قابل توجه خواهد بود، تصریح کرد: تصور نمی کنم با اختصاص بودجه تصویب شده ورزش در سال مهم پیش از المپیک با مشکل کمبود بودجه روبرو شود و این میزان اعتبار برای کسب مدالهای خوش رنگ تیم های ملی و کسب سهمیه المپیک از مسابقات جهانی و آسیایی قابل توجه خواهد بود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس همچنین تاکید کرد: علاوه بر این اعتبار جداگانه و ویژه ای هم برای بازیهای المپیک لندن به کمیته ملی المپیک اختصاص خواهد یافت که می تواند مشکلات ورزش کشور در راه کسب سهمیه المپیک و حضور قدرتمند در المپیک لندن مرتفع کند.

نجف نژاد با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت ورزش و جوانان باعث تحول در ورزش کشور خواهد شد، تصریح کرد: مجلس به دنبال افزایش کنترل و نظارت بر ورزش کشور است تا با ایجاد ثبات مدیریت، جایگاه نهادهایی نظیر فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک و... در ورزش کشور مشخص شود و ورزش با ثبات و تمرکز و محوریت بهتری به سوی اهداف عالیه خود گام بردارد.