  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۱

نجف نژاد در گفتگو با مهر:

رشد بودجه ورزش بی‌سابقه است/ سازمان تربیت بدنی حق دخل و تصرف ندارد

رشد بودجه ورزش بی‌سابقه است/ سازمان تربیت بدنی حق دخل و تصرف ندارد

عضو فراکسیون ورزش مجلس با تاکید بر اینکه رشد 20 درصدی بودجه ورزش در سال جاری بی سابقه است،گفت: این بودجه تنها از طریق وزارت ورزش و جوانان قابل بهره برداری است و سازمان تربیت بدنی حق هیچگونه دخل و تصرفی در آن را نخواهد داشت.

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بودجه ورزش در سال 90 روز شنبه گذشته و در سه ردیف جداگانه و مختص وزارت ورزش و جوانان مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت و با تصویب آن تشکیل قانون وزارت ورزش و جوانان الزامی است چرا که اجرایی نشدن این قانون لطمه به آینده ورزش کشور خواهد بود که رویداد مهمی چون المپیک را پیش رو دارد.

نجف نژاد تصریح کرد: این بودجه ویژه وزارت ورزش و جوانان خواهد بود و تنها با تشکیل این وزارتخانه و معرفی وزیر پیشنهادی دولت قابل برداشت است و سازمان تربیت بدنی حق هیچگونه دخل و تصرفی را در آن نخواهد داشت چرا که از این پس سازمانی به نام سازمان تربیت بدنی و یا سازمان ملی جوانان وجود خارجی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش اعتبارات ورزش در هر دو بخش جاری و عمرانی امسال قابل توجه خواهد بود، تصریح کرد: تصور نمی کنم با اختصاص بودجه تصویب شده ورزش در سال مهم پیش از المپیک با مشکل کمبود بودجه روبرو شود و این میزان اعتبار برای کسب مدالهای خوش رنگ تیم های ملی و کسب سهمیه المپیک از مسابقات جهانی و آسیایی قابل توجه خواهد بود. 

عضو فراکسیون ورزش مجلس همچنین تاکید کرد: علاوه بر این اعتبار جداگانه و ویژه ای هم برای بازیهای المپیک لندن به کمیته ملی المپیک اختصاص خواهد یافت که می تواند مشکلات ورزش کشور در راه کسب سهمیه المپیک و حضور قدرتمند در المپیک لندن مرتفع کند.

نجف نژاد با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت ورزش و جوانان باعث تحول در ورزش کشور خواهد شد، تصریح کرد: مجلس به دنبال افزایش کنترل و نظارت بر ورزش کشور است تا با ایجاد ثبات مدیریت، جایگاه نهادهایی نظیر فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک و... در ورزش کشور مشخص شود و ورزش با ثبات و تمرکز و محوریت بهتری به سوی اهداف عالیه خود گام بردارد.

وی تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی نباید اینگونه تصور کند که افزایش نظارت مجلس باعث ایجاد قید و بند فعالیت های این سازمان خواهد شد بلکه بر عکس مجلس می خواهد مسائل و مشکلات ورزش از این طریق بهتر و بیشتر دیده شود و در جهت رفع آن با دولت تعامل بیشتر، همکاری نزدیک و هماهنگ داشته باشد.
کد مطلب 1302172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها