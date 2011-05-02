به گزارش خبرگزای مهر به نقل از منابع اینترنتی، ماهیندا راجا پاکسا رئیس جمهور سریلانکا، رانیل ویکرمسینگه رهبر حزب مخالف در سریلانکا و رئیس مرکز اسلامی سریلانکا از سخنرانهای اصلی این همایش هستند.

ام اچ محمد رئیس مرکز اسلامی سریلانکا اظهار داشت: این همایش آخرین بار در کامبوج از سوی مرکز اسلامی سریلانکا با همکاری مرکز بین المللی اسلامی عربستان و مرکز بودیست سنگاپور و انجمن تبلیغات اسلامی سنگاپور برگزار شد.

بسیاری از شخصیتهای برجسته بودایی سنگاپور و سریلانکا و همچنین شخصیتهای برجسته مسلمان از سریلانکا، سنگاپور و عربستان در این همایش سخنرانی می کنند.

چشم انداز دین اسلام و آئین بودیسم نسبت به صلح، درک دوجانبه و چگونگی برقراری ارتباط بین دینی در سطح عموم مردم محورهای این همایش عنوان شده اند.

