تعاونیها برای 1200 نفر در خراسان جنوبی شغل ایجاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند در گردهمایی مشترک روسای ادارات تعاون استان افزود: در سال گذشته بیش از 180 تعاونی در گرایش های مختلف در استان راه اندازی و برای هزار و 266 نفر شغل ایجاد شد.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 32 شرکت‌ تعاونی زنان با‌ 422 ‌عضو در سطح استان فعالیت داشته اند.

وی با بیان اینکه تعاونی ‌های بانوان 219 فرصت شغلی ایجاد کرده است، افزود: این تعاونی ‌ها با سرمایه اولیه 452 میلیون ریال ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های تعاونی در یک سال گذشته افزود: ‌30 طرح با سرمایه‌ گذاری کل 15 هزار و 70 میلیون ریال، تسهیلات اولیه به مبلغ 47 هزار و 769 میلیون ریال و اشتغالزایی281 نفر از محل بنگاه‌های زودبازده و بانک توسعه تعاون برای اخذ تسهیلات معرفی و به آنان تسهیلات پرداخت شده است.

خو‌شایند بیان کرد:‌ 19 شرکت تعاونی نیز برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 21 هزار میلیون ریال به بانک‌های صادرات و ملی و سپه معرفی شده‌اند.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی بیان کرد: این اداره در راستای ترویج فرهنگ تعاون بین گروه‌های هدف و مدیران سازمانهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های متقابل دستگاه‌ها در راستای حل معضل اشتغال از طریق تعاون، 22 مورد تفاهمنامه کشوری تنظیم کرده است.

خوشایند افزود: نتیجه تفاهمنامه‌ های منعقد شده در استان منجر به تشکیل تعداد 29 شرکت تعاونی با اشتغالزایی 150 نفر بوده است.

وی ایجاد اشتغال را از اولویتهای کاری این سازمان در سال جهاد اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که امسال با راه اندازی 220 تعاونی در استان، برای دو هزار نفر شغل ایجاد شود.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی از آغاز تنظیم سند راهبردی بخش تعاون خبر داد و گفت: این سند به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ خواهد شد.