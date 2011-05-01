به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد اسدی در گردهمایی شوراهای اسلامی بخش زرقان پارک جنگلی این شهر را یکی از پتانسیلهای مناسب گردشگری به عنوان تفرجگاه گردشگری جنوب کشور عنوان کرد و گفت: با دعوت از سرمایه گذران خارجی به دنبال سرمایه گذاری در این پارک و تبدیل آن به تفرجگاه گردشگری جنوب کشور هستیم.

وی افزود: در جنوب کشور هنوز یک پارک چنگلی مناسب و در خور شان وجود ندارد که با سرمایه گذاری در پارک جنگلی شهر می توان این پارک را به یک مجموعه تفریحی تبدیل کرد.

بخشدار زرقان گفت: با توجه به وسعت بیش از 250هکتاری پارک جنگلی و قرار گرفتن آن در حاشیه جاده ترانزیتی شیراز - اصفهان می توان روزانه و سالانه مسافران و گردشگران زیادی را به خود جذب کند.

وی از شهرداری و شورای اسلامی شهر زرقان خواستاری پیگیری و تبدیل پارک جنگلی به تفرجگاه مناسب تفریحی و گردشی شد.

اسدی در بخشی از سخنان خود با قدردانی از دکتر سید احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در پیگیری مشکلات بخش زرقان خواستار رسیدگی و همکاری برای رفع مشکل مسکن مهر این شهر و وضعیت توزیع آب کشاورزی در بخش زرقان شد و گفت: طرح مسکن مهر این شهر که 650 خانوار در آن سکونت خواهند یافت مدتهاست که ساخت آن در این شهر راکد مانده که باید با همکاری سازمان مسکن و شهرسازی مشکل برطرف و ساخت آن آغاز شود.