تغییر اقلیم استان البرز/ گاز بهای مشترکان کاهش می یابد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اقلیمهای آب و هوایی متفاوت در کشور موجب تغییر الگوی مصرف منابع انرژی می شود که این موضوع از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور مورد توجه بوده است.
وی افزود: در گذشته محاسبه بهای گاز مشترکان خانگی در کشور بر اساس اقلیم بندی نبود که به تازگی با اقلیم بندی مناطق در کشور این مهم در نحوه محاسبه گازبهای مشترکان اعمال می شود.
استاندار البرزعنوان کرد: استان البرز نیز در تقسیم بندی اقلیمهای کشور جزو اقلیم 3 بود که باید این اقلیم تغییر می کرد.
آب و هوای البرز به اقلیم دو بیشتر شباهت دارد
وی یادآور شد: در همین راستا با پیگیریهای صورت گرفته اقلیم استان البرز با توجه به پراکندگی این استان در نقاط مختلف آب و هوایی به اقلیم دو که شباهت بیشتری با آب و هوای این استان دارد تغییر کرد.
این مسئول بیان کرد: در محاسبه گازبها برای فصول گرم سال اقلیم بندی در نظر گرفته نمی شود اما در فصول سرد سال این مسئله لحاظ می شود.
وی ادامه داد: تلاشها برای تغییر اقلیم کرج به اقلیم شماره دو نیز به دلیل واقع شدن این استان در اقلیم سردسیر صورت گرفته است.
محاسبه گازبهای به روش اقلیمی در مناطق سردسیر یک ماه بیشتر است
این مسئول از مزایایی تغییر اقلیم البرز به اقلیم شماره دو را محاسبه یک ماه بیشتر بهای گاز به روش اقلیمی دانست که موجب کاهش مبالغ گاز قبوض مشترکین می شود.
وی این افزایش ماههای محاسبه اقلیمی را از 15آبان تا 15 فروردین ماه در استان البرز برای محاسبه تعرفه گاز عنوان کرد.
بر این اساس محاسبه گازبهای مشترکان خانگی اقلیمهای یک و دو از 15 آبان تا 15 فروردین در نظر گرفته می شود به طوری که از ابتدای آبان تا پایان فروردین محاسبه تعرفه گاز این دسته از مشترکان مطابق با اقلیم بندی انجام می شود.
بر این اساس محاسبه گازبهای مشترکان خانگی اقلیمهای یک و دو از 15 آبان تا 15 فروردین در نظر گرفته می شود به طوری که از ابتدای آبان تا پایان فروردین محاسبه تعرفه گاز این دسته از مشترکان مطابق با اقلیم بندی انجام می شود.
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