تغییر اقلیم استان البرز/ گاز بهای مشترکان کاهش می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز با بیان اینکه این استان از جمله استانهای سردسیر کشور است از تغییر اقلیم آن از اقلیم دو به سه خبر داد و این امر را موجب اعمال اقلیم سرد در محاسبه بهای گاز مشترکان و کاهش هزینه مبالغ قبوض دانست.