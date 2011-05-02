  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۰

جلالی در گفتگو با مهر:

توافق حماس و فتح جریان مقاومت را تقویت می‌‌کند

توافق حماس و فتح جریان مقاومت را تقویت می‌‌کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق گروه های فلسطینی حماس و فتح گفت: این توافق جریان مقاومت را تقویت کرده و مردم فلسطین را به احقاق حقوشان نزدیک می کند.

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با توافق اخیر گروه های فلسطینی حماس و فتح گفت: این اتفاق پدیده بسیار مثبتی بود و نشان داد که تا به امروز نیز بدخواهان بودند که اجازه نمی دادند فتح وحماس به همدیگر نزدیک شوند.

وی افزود این حرکت بارقه امید در میان همه فلسطینیان  بوجود آورد و مردم فلسطین را درمسیر احقاق حقوقشان نزدیک کرد.

جلالی اظهار امیدواری کرد این دو گروه به توافق خود پایبند باشند و سایر گروه های فلسطینی نیز به این توافق پیوسته و در کنار مردم دست واحدی در میان رژیم صهیونیستی شوند و بتوانند این مردم را از چنگال صهیونیست ها آزاد سازند.

وی افزود: مردم فلسطین که سالیان طولانی زندگی با رنج و تحت ستم داشته اند، می توانند با این تحول به آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیست ها امیدوار شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر این توافق بر معادلات منطقه گفت: این توافق قطعا جریان مقاومت در منطقه را تقویت می‌کند.

وی در خصوص وضعیت رژیم جعلی صهیونیستی پس از این توافق گفت: طبیعتا توافق فتح و حماس موجب تزلزل بیش از پیش این رژیم شده و از آنجایی که وحدت گروه های فلسطینی به عنوان کابوسی برای این رژیم تلقی می شود، آزادی قدس شریف به آرزویی تحقق یافتنی و قریب الوقوع تبدیل شده است .

کد مطلب 1302198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها