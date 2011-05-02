کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با توافق اخیر گروه های فلسطینی حماس و فتح گفت: این اتفاق پدیده بسیار مثبتی بود و نشان داد که تا به امروز نیز بدخواهان بودند که اجازه نمی دادند فتح وحماس به همدیگر نزدیک شوند.

وی افزود این حرکت بارقه امید در میان همه فلسطینیان بوجود آورد و مردم فلسطین را درمسیر احقاق حقوقشان نزدیک کرد.

جلالی اظهار امیدواری کرد این دو گروه به توافق خود پایبند باشند و سایر گروه های فلسطینی نیز به این توافق پیوسته و در کنار مردم دست واحدی در میان رژیم صهیونیستی شوند و بتوانند این مردم را از چنگال صهیونیست ها آزاد سازند.

وی افزود: مردم فلسطین که سالیان طولانی زندگی با رنج و تحت ستم داشته اند، می توانند با این تحول به آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیست ها امیدوار شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر این توافق بر معادلات منطقه گفت: این توافق قطعا جریان مقاومت در منطقه را تقویت می‌کند.

وی در خصوص وضعیت رژیم جعلی صهیونیستی پس از این توافق گفت: طبیعتا توافق فتح و حماس موجب تزلزل بیش از پیش این رژیم شده و از آنجایی که وحدت گروه های فلسطینی به عنوان کابوسی برای این رژیم تلقی می شود، آزادی قدس شریف به آرزویی تحقق یافتنی و قریب الوقوع تبدیل شده است .