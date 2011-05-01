به گزارش خبرنگار مهر، این طرح توسط موسسه تحقیقات شیلات ایران با همکاری انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و توسط شهروز برادران نویری اجرا شده و طرحهای تحقیقاتی منجر به این دستاورد سه طرح کوچکتر بوده است.

مشخصات تولید و پرورش این پروژه چنین است که با اجرای این پروژه معلوم شد که تولید ماهی دورگه بستر درکشورمان امکان دارد و بچه ماهی حاصل شده ازاین ماهیان به راحتی باغذای کنسانتره سازگاری دارد.

این ماهی در مقایسه با فیل ماهی از چهار ماهگی به بعد دارای رشد بیشتری است در حالیکه تفاوت آماری در ضریب تبدیل غذایی برای آنها محسوس نیست و تولید انبوه ماهی بستر در استخرهای خاکی مناطق مستعد کشور قابل اجراست.

از مزیت ها و آثار اقتصادی و اجتماعی حاصل از اجرای این پروژه می توان به رشد خوب دورگه بستر نسبت به فیل ماهی، دورگه بستر به عنوان یک گونه جدید و با ارزش از نظر خاویار و گوشت و امکان پرورش این گونه دو رگه در شرایط ایران بدون تحمیل هزینه بیشتر از گونه های بومی و در آخر تولید بیشتر خاویار و گوشت که مورد نیاز کشور است، اشاره کرد.

نحوه انتقال این دستاورد چنین است که بخش اجرایی کشور می تواند با خرید و واردات ماهی استرلیاد نر با کیفیت بالا، تولید انبوه این دورگه جدید را که در برنامه چهارم توسعه مدنظر است، برنامه ریزی واجرا نماید.

