به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، شاهرخ رامین ظهر یکشنبه در همایش شوراهای اسلامی شهرستان دماوند که با حضور امام جمعه، فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، اعضای شورای اسلامی این بخش و دیگر مسئولان محلی در سالن "عقیق" دماوند برگزار شد، خاطرنشان کرد: انتخاب یک شورای نمونه از میان این تعداد شورای اسلامی مردمی کاری بس دشوار خواهد بود.



این مسئول با اشاره به همایش شوراهای سال گذشته این شهرستان یادآور شد: طی همایش شوراهای اسلامی شهرستان دماوند که در سال گذشته برگزار شد اولویتهای مجلس بزرگ شهرستان دماوند در قالب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شد.



وی ادامه داد: در همایش مذکور سه خواسته اصلی تامین آب زراعی جهت امور کشاورزی، رفع معضلات ناشی از طرح هادی روستایی و اجرای پروژه های گازرسانی به ترتیب از اولویتهای مورد تاکید اعضای شوراهای اسلامی دماوند بعنوان عصاره مردم این شهرستان بود.



رامین پیرامون تامین آب زراعی شهرستان دماوند اظهار داشت: طی سال گذشته اقداماتی پیرامون تامین آب شرب و زراعی در شهرستان دماوند انجام گرفت که این مباحث در همایش دوشنبه آینده نشست فرمانداری بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان کرد: اولویت سوم مورد تاکید اعضای شوراهای اسلامی مشکلات ناشی از طرحهای هادی روستایی بود که طی چند روز آینده نشستی با مسئولان استانداری تهران پیرامون رفع 40 پرونده طرحهای هادی مناطق روستایی شهرستان دماوند برگزار می گردد.



وی با بیان اینکه شرکت گاز در دماوند از تعهدات خود عقب مانده است، عنوان کرد: گاز به دو روستای "جابان" و "سربندان" رسید اما واحدهای مسکونی مستقر در حفرات خالی این دو روستا از کارکرد یاد شده ناراضی هستند علاوه بر این اهالی دیگر مناطق شهرستان دماوند همچون "زان"، "لومان"، "آرو" و "سیدآباد" نیز از عملکرد شرکت گاز رضایت چندانی ندارند.



شاهرخ رامین ادامه داد: با نگاهی به طرحهای گازرسانی مناطق روستایی فوق مشخص می شود که شرکت گاز در شهرستان دماوند به هر دلیلی از تعهدات داده شده به مردم و مسئولان عقب مانده است.